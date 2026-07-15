Ministerul Finanțelor ar fi publicat pe site-ul instituției un proiect de lege în care Vasile Tofan era indicat în calitate de prim-ministru, deși parlamentul nu a votat încă învestirea noului guvern. Capturi de ecran ale documentului au fost distribuite pe rețelele de socializare de Olesea Stamate și de primarul capitalei, Ion Ceban.

Atât Stamate, cât și Ceban au criticat public apariția proiectului, sugerând că desemnarea noului șef al executivului ar fi fost tratată ca un fapt împlinit înainte de finalizarea procedurilor constituționale.

Totodată, proiectul este contrasemnat de ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, care își exercită în prezent mandatul în guvernul interimar.

Captură ecran/ Olesea Stamate

Captură ecran/ Olesea Stamate

La scurt timp după apariția reacțiilor publice, proiectul de lege a fost retras de pe site-ul ministerului Finanțelor și nu mai poate fi accesat.

PRO TV a solicitat o reacție din partea Ministerului Finanțelor pentru a clarifica circumstanțele publicării documentului și motivele retragerii acestuia, însă până la această oră instituția nu a oferit un răspuns.

Vasile Tofan, candidatul propus de PAS pentru funcția de premier al Republicii Moldova

Vineri, 10 iulie, Partidul Acțiune și Solidaritate a anunțat că îl va propune pe Vasile Tofan la funcția de prim-ministru. A doua zi, șefa statului a semnat decretul privind desemnarea acestuia în urma consultărilor pe care le-a avut cu fracțiunea PAS. Vasile Tofan are la dispoziție 15 zile pentru a forma Cabinetul de miniștri.

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Ulterior, Vasile Tofan a făcut primele declarații în calitate de premier desemnat. A spus că va prioritiza economia, reformele instituțiilor publice și integrarea europeană a Moldovei. Dar și că va face schimbări în actualul cabinet de miniștri.

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Cine este Vasile Tofan

Vasile Tofan este investitor și om de afaceri, cu experiență în management și investiții internaționale, iar în prezent este implicat în mai multe proiecte de afaceri din Republica Moldova. Nu este însă pentru prima dată când i se propune funcția de prim-ministru. Acum două luni, în podcastul Lorenei Bogza, Tofan a dezvăluit că președinta Maia Sandu i-a propus să preia conducerea Guvernului, însă a refuzat, spunând că avea nevoie de timp pentru a-și încheia angajamentele din mediul de afaceri. În cele din urmă, funcția a fost preluată de Alexandru Munteanu.

Vasile Tofan conduce Mișcarea Civică „Europa 2028”, creată pentru a susține reformele și integrarea europeană a Republicii Moldova. Totodată, acesta administrează investiții în valoare de aproximativ 1,8 miliarde de dolari în Republica Moldova și Ucraina. A absolvit Universitatea Harvard și Universitatea Erasmus din Rotterdam.