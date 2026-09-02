Mirabela Grădinaru, soția președintelui român Nicușor Dan, ar urma să vină joi, 3 septembrie, la Chișinău, unde va participa, alături de președintele Maia Sandu, la conferința „Siguranța online și determinanții digitali ai sănătății mintale și bunăstării emoționale a copiilor și adolescenților”, scrie presa din România. Informația nu a fost confirmată, deocamdată, de Președinția Republicii Moldova.

Potrivit programului anunțat de organizatori, Mirabela Grădinaru va fi prezentă, alături de președintele Maia Sandu, la „Panelul de nivel înalt: Mediile digitale și sănătatea mintală a tinerilor”.

Vizita de la Chișinău include și o întâlnire cu deputatul PAS, Ludmila Adamciuc.

Prezența Mirabelei Grădinaru la Chișinău are loc în contextul preocupărilor tot mai mari privind impactul mediului digital asupra copiilor și adolescenților, inclusiv asupra sănătății mintale și bunăstării emoționale.

Conferința va reuni reprezentanți ai autorităților, experți și organizații implicate în domeniul protecției copiilor și al sănătății mintale, tema siguranței online fiind abordată din perspectiva riscurilor și oportunităților pe care mediul digital le oferă tinerilor, scrie digi24.ro