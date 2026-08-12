Republica Moldova pregătește propuneri privind posibilitatea de a oferi Ucrainei 20 de locomotive, în cadrul eforturilor de consolidare a legăturilor feroviare și logistice dintre cele două țări. Anunțul a fost făcut de ministrul ucrainean pentru Reconstrucție, Infrastructură și Transport, Mikola Kalashnik, după o întrevedere cu vicepremierul moldovean Vladimir Bolea, desfășurată în regiunea Odesa.

Potrivit oficialului ucrainean, autoritățile de la Chișinău lucrează la propuneri privind posibilitatea de a pune la dispoziția Ucrainei 20 de locomotive.

Măsura ar putea contribui la dezvoltarea transportului feroviar și la crearea unor rute suplimentare pentru mărfurile ucrainene, inclusiv către România și Uniunea Europeană, scrie railinsider.com.ua.

Accent pe ruta Odesa – Dunăre

În cadrul întrevederii au fost discutate și alte proiecte menite să faciliteze transportul dintre Ucraina, Moldova și Europa.

Una dintre priorități este asigurarea unui tranzit liber și sigur între Odesa și regiunea Dunării, inclusiv pe sectorul de aproximativ șapte kilometri al drumului M-15 din zona Palanca.

Totodată, autoritățile celor două țări continuă pregătirile pentru deschiderea unui nou punct comun de trecere a frontierei.

Mărfurile ucrainene ar putea ajunge mai ușor la Constanța

Ministrul ucrainean a subliniat că este important ca transportatorii să beneficieze de costuri competitive și de rute suplimentare pentru transportul mărfurilor prin Republica Moldova către portul românesc Constanța.

„Rezultatul acestei activități trebuie să fie unul practic: mai multe rute, o frontieră mai rapidă și o logistică mai rezilientă între Ucraina, Moldova și Uniunea Europeană”, a declarat Mikola Kalashnik.

Cooperare pentru reducerea costurilor logistice

Discuțiile de la Odesa au loc în contextul eforturilor celor două state de a consolida cooperarea în domeniul transporturilor și de a reduce costurile logistice pentru companiile ucrainene.

Pentru Ucraina, utilizarea rutelor prin Republica Moldova reprezintă o alternativă importantă pentru conectarea cu piața europeană și pentru transportul mărfurilor către portul Constanța.