Republica Moldova face un nou pas în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Chișinăul a primit invitația oficială de a prezenta pozițiile de negociere pentru două grupuri de capitole – Piața internă și Competitivitate și creștere incluzivă. Despre asta, a anunțat viceprim-ministru pentru integrarea europeană, Cristina Gherasimov.

Potrivit autorităților, prezentarea pozițiilor de negociere reprezintă o etapă premergătoare deschiderii formale a celor două clustere în cadrul unei viitoare Conferințe interguvernamentale, iar Republica Moldova este pregătită să avanseze în procesul de aderare.

Clusterul 2 vizează domenii legate de funcționarea pieței interne a Uniunii Europene, în timp ce Clusterul 3 cuprinde opt capitole, printre care politica economică și monetară, fiscalitatea, politica socială și ocuparea forței de muncă, educația și cultura, știința și cercetarea.

Autoritățile de la Chișinău au mulțumit președinției irlandeze a Consiliului UE pentru sprijin și pentru menținerea procesului de aderare a Republicii Moldova pe agenda europeană. Irlanda deține președinția Consiliului UE până la 31 decembrie 2026.

Republica Moldova a început oficial negocierile de aderare la UE în iunie 2024. În iunie 2026 a fost deschis primul cluster de negociere – „Elementele fundamentale”, iar în iulie 2026 au fost deschise negocierile pentru Clusterul 6, „Relații externe”.