Republica Moldova a deschis oficial negocierile de aderare la Uniunea Europeană pentru încă două grupuri de capitole. Astfel, în doar patru luni, Chișinăul a reușit să deschidă patru dintre cele șase clustere, iar oficialii UE se arată siguri că și ultimele două vor fi deschise până la sfârșitul anului. Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, a declarat că, din punct de vedere tehnic, negocierile cu Republica Moldova ar putea fi încheiate chiar în prima jumătate a anului 2028.

Cristina GHERASIMOV, VICEPREMIER PENTRU INTEGRARE EUROPEANĂ: „Patru clustre în patru luni. În prezent negociem 24 din cele 33 de capitole de aderare, o realizare majoră pentru Republica Moldova. Arată ce putem obține atunci când determinarea noastră de a face reforme este susținută de angajamentul politic al Uniunii Europene.”

Cele două clustere deschise vizează domenii concrete: oportunități de muncă în UE, recunoașterea diplomelor și a calificărilor, protejarea drepturilor la pensie pentru cei care au lucrat în mai multe țări. Acestea includ și investiții în industrie și cercetare, servicii financiare mai sigure și un acces mai simplu al companiilor moldovenești pe piața europeană.

Cristina GHERASIMOV, VICEPREMIER PENTRU INTEGRARE EUROPEANĂ: „În spatele acestor 17 capitole deschise astăzi se află domenii care influențează direct viața cotidiană a oamenilor, siguranța produselor pe care le cumpără, drepturile la locul de muncă, calitatea educației, securitatea servicii. Pentru cetățenii Republicii Moldova aceste reforme înseamnă o protecție mai bună a consumatorilor, locuri de muncă mai sigure și mai multe oportunități pentru a-și dezvolta competențele pentru antreprenori, proceduri mai simple, reguli previzibile.”

După decizia de aseară, Moldova mai are de deschis doar două clustere. Comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, a declarat că ambele sunt pregătite din punct de vedere tehnic.

Marta KOS, COMISAR EUROPEAN PENTRU EXTINDERE: „Deschiderea încă a două clustere este o noutate foarte bună, dar, desigur, nu ne oprim aici. Cele două clustere rămase, sunt tehnic gata și trebuie să începem să le deschidem. Încurajez Republica Moldova să țină pasul cu reformele care ne-au adus atât de departe. Această determinare și muncă asiduă este recompensată.”

Marta Kos se arată încrezătoare că Republica Moldova va deschide toate clusterele de negociere până la sfârșitul anului și promite să facă cinste cu o băutură dacă acest lucru se va întâmpla.

Marta KOS, COMISAR EUROPEAN PENTRU EXTINDERE: „Eu sunt sigură că vom reuși să deschidem toate clusterele până la finalul anului și fac eu cinste cu o băutură.”

Și mai ambițios este calendarul pentru încheierea negocierilor. Marta Kos susține că, dacă reformele vor continua în ritmul actual, discuțiile tehnice ar putea fi finalizate în primele șase luni ale anului 2028.

Marta KOS, COMISAR EUROPEAN PENTRU EXTINDERE: „Sprijinim viziunea Republicii Moldova de a deveni membru al UE până la 2030 dacă facem un fel de retroplanificare și știu că Cristina se descurcă foarte bine. Din punct de vedere tehnic ar fi posibil să finalizăm negocierile în primul trimestru din 2028 sau în al doilea trimestru.”

Asta nu înseamnă însă și aderarea automată la Uniunea Europeană. Procesul va depinde în continuare atât de progresele Chișinăului, cât și de deciziile statelor membre.

Cristina GHERASIMOV, VICEPREMIER PENTRU INTEGRARE EUROPEANĂ: „Vom continua să avansăm reformele cu multă hotărâre. Contăm pe partenerii noștri europeni să ne evalueze progresele pe baza meritelor și să adopte decizii la momentul potrivit.”

Următoarea evaluare a progreselor este așteptată odată cu prezentarea noului pachet de extindere al Comisiei Europene, iar Marta Kos a anunțat că va veni la Chișinău pe 9 și 10 noiembrie. Procesul de aderare la Uniunea Europeană cuprinde 33 de capitole de negociere, grupate în șase clustere. Până acum, Republica Moldova a deschis două dintre acestea. Primul, „Valori fundamentale”, considerat unul dintre cele mai grele, a fost deschis în iunie, iar al șaselea, cel privind „Relațiile externe” – în iulie. Aseară au fost deschise cele ce țin de Piața Internă, Competitivitate și creștere incluzivă, mai rămân două: Agenda verde și conectivitate durabilă și Resurse, agricultură și coeziune.

GRUPURILE DE CAPITOLE PENTRU NEGOCIERILE DE ADERARE

1. Valori fundamentale - Deschis oficial

2. Piața internă – Se deschid azi

3. Competitivitate și creștere incluzivă - Se deschid azi

4. Agenda verde și conectivitate durabilă

5. Resurse, agricultură și coeziune

6. Relații externe - Deschis oficial

Guvernul de la Chișinău își propune să deschidă toate capitolele până la sfârșitul acestui an, iar în 2030 țara noastră să fie deja membră UE.