Republica Moldova își extinde rețeaua diplomatică și stabilește noi parteneriate pe continentul african. La New York, în marja reuniunilor Organizației Națiunilor Unite, țara noastră a semnat acordul de instituire a relațiilor diplomatice cu Republica Togoleză, iar în aceeași zi urmează să fie oficializate și relațiile cu Republica Namibia.

Documentul privind stabilirea relațiilor diplomatice dintre Republica Moldova și Republica Togoleză a fost semnat de ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, și omologul său togolez, Robert Dussey.

Prin acest pas, cele două state și-au reafirmat angajamentul de a dezvolta relații bilaterale bazate pe principiile dreptului internațional și ale Cartei Organizației Națiunilor Unite, cu respectarea suveranității, independenței și integrității teritoriale.

Republica Togoleză, stat din Africa de Vest cu aproximativ 8,6 milioane de locuitori, devine astfel al 173-lea partener diplomatic al Republicii Moldova.

Cooperare în domenii de interes comun

În cadrul întrevederii de la New York, Mihai Popșoi și Robert Dussey au discutat despre oportunitățile de cooperare interinstituțională și despre dezvoltarea relațiilor în mai multe domenii sectoriale de interes comun.

Oficialii și-au exprimat convingerea că stabilirea relațiilor diplomatice va facilita contactele dintre cele două state și va crea premise pentru proiecte și inițiative comune în viitor.

Urmează și stabilirea relațiilor cu Namibia

Autoritățile de la Chișinău anunță că, tot astăzi, va fi semnat documentul privind stabilirea relațiilor diplomatice dintre Republica Moldova și Republica Namibia.

Extinderea dialogului cu Togo și Namibia face parte din eforturile Republicii Moldova de a-și consolida prezența diplomatică la nivel internațional și de a dezvolta noi parteneriate cu statele membre ale Organizației Națiunilor Unite.