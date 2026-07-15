Moldova își consolidează drumul spre Uniunea Europeană, iar negocierile pentru Clusterul 6 „Relații externe” stabilesc modul în care țara noastră va participa la politica externă, securitatea și deciziile strategice ale blocului comunitar după aderare.

Unul dintre principalele obiective ale acestui capitol este ca Republica Moldova să aibă o voce proprie la masa deciziilor europene. După integrarea în UE, țara noastră va participa, alături de celelalte state membre, la formularea politicilor privind relațiile internaționale, securitatea și apărarea europeană.

Politica externă a Moldovei, aliniată la direcțiile UE

Până la aderare, Moldova își propune să își alinieze pe deplin politica externă la pozițiile comune ale Uniunii Europene. Astfel, autoritățile vor acționa împreună cu statele membre pentru promovarea păcii, democrației, drepturilor omului și respectarea dreptului internațional.

Securitate mai puternică în fața amenințărilor moderne

Un alt domeniu important vizează consolidarea securității naționale. În cooperare cu UE, Moldova își dezvoltă capacitățile în combaterea amenințărilor hibride, securitate cibernetică și reziliență instituțională, pentru a fi mai bine pregătită în fața provocărilor actuale.

Economia Moldovei, pregătită pentru piața unică europeană

Integrarea europeană presupune și transformări economice majore. Republica Moldova urmează să își armonizeze regulile comerciale cu cele ale Uniunii Europene, astfel încât companiile moldovenești să poată activa pe piața unică europeană.

Sprijin european pentru sectoarele care trec prin schimbări

Procesul de aderare vine și cu investiții pentru modernizarea economiei. Agricultorii, vinificatorii, industria și alte sectoare strategice beneficiază de sprijin european pentru a face față schimbărilor și pentru ca tranziția să fie una echilibrată.

Instituții mai eficiente pentru un stat european modern

Un accent important este pus și pe consolidarea instituțiilor statului. Moldova trebuie să își dezvolte capacitatea administrativă pentru a putea aplica eficient legislația europeană.

Clusterul 6 „Relații externe” reprezintă nu doar un set de obligații, ci și o etapă prin care Republica Moldova își redefinește rolul în regiune și își pregătește integrarea deplină în comunitatea europeană.

La 14 iulie, Republica Moldova a făcut un nou pas important în procesul de integrare europeană. Țara noastră a deschis oficial negocierile de aderare la Uniunea Europeană pentru Clusterul 6 – „Relații externe”, etapă care apropie Chișinăul de obiectivul strategic de a deveni stat membru al blocului comunitar.

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La 15 iunie, Republica Moldova a deschis oficial negocierile de aderare la Uniunea Europeană pe Clusterul 1 – „Valori fundamentale”, în cadrul celei de-a doua Conferințe interguvernamentale Republica Moldova – Uniunea Europeană, desfășurată la Luxemburg. Evenimentul a fost marcat de participarea delegației conduse de prim-ministrul Alexandru Munteanu.

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Republica Moldova a depus cerere de aderare la UE în 2022, după ce Rusia a declanșat războiul din Ucraina. Termenul pe care și l-au propus reprezentanții actualei conduceri a țării pentru încheierea negocierilor de aderare este 2028.