Dronele care survolează tot mai des spațiul aerian al Republicii Moldova și ajung să explodeze la sol ridică semne de întrebare privind capacitatea țării de a se apăra. În cadrul emisiunii „În Profunzime”, ambasadorul UE, Iwona Piorko, și expertul Iulian Groza au vorbit despre sprijinul european pentru consolidarea apărării, dar și despre necesitatea ca Republica Moldova să-și dezvolte propriile capacități de securitate, chiar dacă este o țară neutră.

„Neutralitatea nu înseamnă că trebuie să fim lipsiți de apărare”. Cum poate ajuta UE Republica Moldova

Începând cu 1 septembrie, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat ilegal de 23 de ori, iar la sfârșitul săptămânii trecute cinci drone și rachete au explodat la sol. Situația este privită drept o formă de intimidare a Republicii Moldova, în contextul războiului purtat de Rusia în Ucraina.

Ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Iwona Piorko, a declarat că incidentul de la Palanca, produs chiar în ziua reuniunii Consiliului de Asociere UE–Republica Moldova, arată cât de important este ca țara noastră să-și consolideze capacitățile de apărare.

Iwona PIORKO, AMBASADORUL UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA: „Faptul că menținem neutralitate nu înseamnă că trebuie să fim lipsiți de apărare. Noi avem neutralitate în Uniunea Europeană, asta este absolut ok, dar noi totuși trebuie să înțelegem ce se întâmplă în lume și să ne construim apărarea și securitatea și reziliența”.

Potrivit ambasadorului, Uniunea Europeană a oferit în ultimii ani 317 milioane de euro pentru modernizarea forțelor armate ale Republicii Moldova prin Facilitatea Europeană pentru Pace. Piorko susține că sprijinul european este important inclusiv pentru consolidarea capacității de reacție a țării în fața noilor amenințări.

Moldova - prima țară cu care UE are un parteneriat și dialog de politici dedicat securității

Totodată, Republica Moldova este prima țară cu care Uniunea Europeană are un parteneriat și un dialog de politici dedicat securității și apărării. La Chișinău activează și Misiunea de Parteneriat a UE, care sprijină autoritățile în combaterea amenințărilor hibride.

Iulian Groza susține însă că Republica Moldova trebuie să recupereze rapid ceea ce nu a reușit să dezvolte în cei 35 de ani de independență, în special în domeniul apărării.

Iulian GROZA, DIRECTOR EXECUTIV IPRE: „Cetățenii, politicienii, au înțeles cât de important este să investești în domeniul de apărare și de securitate, cu atât mai mult fiind țară neutră. Noi nu avem aleați militari pe care să ne sprijinim, noi nu suntem membrii NATO, noi suntem neutri și acest lucru costă. Neutralitatea înseamnă că noi trebuie să avem capacitatea cel puțin să ne apărăm de acele amenințări convenționale pe care să putem să le gestionăm pe un termen cât se poate de scurt până în când vor veni partenerii noștri să ne să ne ajute mai mult. Dar în ultima perioadă lucrurile s-au mai schimbat”.

Iulian Groza a declarat că în ultimii ani, bugetul pentru apărare al Republicii Moldova s-a triplat, însă acesta rămâne în jurul nivelului de 1% din PIB, ceea ce, potrivit lui, este încă insuficient.

Ce semnifică dezvoltarea unui „scut al dronelor”?

O altă problemă este reprezentată de drone. Potrivit expertului, acestea au devenit o componentă tot mai importantă a războiului modern, iar incidentele nu mai sunt limitate la zona imediată a frontului.

Iulian GROZA, DIRECTOR EXECUTIV IPRE: „Dronele cad nu doar în Republica Moldova, cad și în România, cad și în Polonia, cad și în țările Baltice și în Germania, dar la noi cel mai des, fiindcă avem proximitate imediată cu războiul. Și multe din aceste drone sau rachete, fiind deviate, sunt și cazuri, din câte vedem noi, momentele când ele apar, unde sunt direcționate, sunt și cazuri când ele intenționați sunt direcționate acolo. Este o chestiune de securitate pe care noi trebuie să o gestionăm cât se poate de repede. Sigur, de unii singuri, lucrul ăsta nu vom putea face. Respectiv, noi trebuie să mizăm foarte mult pe toate inițiativele la nivel european care țin de acest scut al dronelor”.

În opinia sa, Republica Moldova trebuie să participe la inițiativele europene privind dezvoltarea unui „scut al dronelor” și să fie inclusă în proiectele de dezvoltare a industriei de apărare.

Iulian GROZA, DIRECTOR EXECUTIV IPRE: „Republica Moldova trebuie să facă parte din aceste discuții, trebuie să facă parte și din toate proiectele de industrie militară care presupun retehnologizarea”.

Necesitatea consolidării cooperării cu Ucraina, România și statele NATO

El a mai menționat necesitatea consolidării cooperării cu Ucraina, România și statele NATO, dar și dezvoltarea unor sisteme antidrone și a unor mecanisme pentru protejarea infrastructurii critice.

Potrivit lui Groza, Comisia Europeană a anunțat recent o nouă tranșă de peste 120 de milioane de euro destinată consolidării capacităților de apărare ale Republicii Moldova, inclusiv pentru creșterea capacității de a contracara dronele.

Moldova trebuie să fie pregătită pentru „orice scenariu”

În același timp, expertul consideră că Republica Moldova trebuie să investească nu doar în tehnică militară, ci și în pregătirea populației pentru situații de criză. El a menționat programul privind pregătirea civililor pentru primele 72 de ore în cazul unor situații de urgență.

Iulian GROZA, DIRECTOR EXECUTIV IPRE: „Nu trebuie nici să creăm panică și nici să mergem în cealaltă extremă. Noi trebuie să fim pregătiți pentru orice scenariu”.

Iwona Piorko a apreciat, la rândul său, reziliența societății moldovenești în fața incidentelor recente cu drone. Potrivit ambasadorului, atacurile nu trebuie să afecteze viața de zi cu zi și tradițiile oamenilor.

Iwona PIORKO, AMBASADORUL UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA: „Am fost impresionată de reziliența oamenilor. Chiar și aceste atacuri recente, aceste drone, atât de multe zi după zi, chiar și la frumoasa sărbătoare a Zilei Vinului, dar am văzut că oamenii sunt foarte rezilienți, foarte uniți”.

Subiectul securității la Moldova Security Forum

Subiectul securității Republicii Moldova este discutat în această săptămână și la Moldova Security Forum, unde sunt abordate inclusiv amenințările reprezentate de drone, protecția infrastructurii și rolul Republicii Moldova în arhitectura de securitate regională.

Ce declarații a făcut Nosatîi

La Moldova Security Forum a participat și ministrul Apărării al Republicii Moldova, Anatolie Nosatîi. Acesta a fost întrebat dacă retragerea trupelor ruse și evacuarea munițiilor din regiunea transnistreană, inclusiv din depozitele de la Cobasna, ar trebui să facă parte dintr-un eventual acord de pace privind războiul din Ucraina.

Nosatîi a spus că cele două chestiuni trebuie tratate separat și a reiterat poziția Chișinăului privind retragerea trupelor ruse de pe teritoriul Republicii Moldova.

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Maia Sandu, despre posibilitatea ca România să ajute Republica Moldova cu avioane de luptă

Și președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a făcut astăzi declarați pentru presă referindu-se la posibilitatea ca România să ajute cu avioane de luptă țara noastră. Șefa statului a explicat că doborârea dronelor este dificilă din cauza densității mari a localităților din Republica Moldova, existând riscul ca aparatele doborâte să cadă peste zone locuite.

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