Republica Moldova și Mongolia fac un pas spre consolidarea relațiilor bilaterale. Cele două state au semnat un acord privind abolirea regimului de vize pentru titularii pașapoartelor diplomatice și de serviciu. Documentul a fost semnat la New York de miniștrii de Externe ai celor două țări, Mihai Popșoi și Battsetseg Batmunkh.

Potrivit acordului, titularii pașapoartelor diplomatice și de serviciu ale Republicii Moldova și Mongoliei vor putea intra, ieși și tranzita fără viză teritoriul celeilalte țări pentru o perioadă de până la 90 de zile în decursul oricărei perioade de 180 de zile.

Autoritățile susțin că noul regim va facilita deplasările oficiale și va contribui la dezvoltarea contactelor dintre cele două state.

Chișinăul vrea mai multă cooperare economică și culturală

În cadrul întrevederii de la New York, Mihai Popșoi și Battsetseg Batmunkh au discutat despre stadiul actual al relațiilor moldo-mongole și despre oportunitățile de cooperare în domenii de interes reciproc.

Ministrul moldovean de Externe a exprimat deschiderea autorităților de la Chișinău pentru intensificarea colaborării cu Mongolia, în special în domeniile economic și cultural. De asemenea, oficialul a subliniat interesul pentru extinderea cadrului juridic bilateral dintre cele două țări.

Relații diplomatice de peste trei decenii

Republica Moldova și Mongolia au stabilit relații diplomatice la 30 ianuarie 1992. Noul acord privind facilitarea călătoriilor pentru titularii pașapoartelor diplomatice și de serviciu reprezintă un nou instrument în dezvoltarea relațiilor dintre cele două state.