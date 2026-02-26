O moțiune simplă asupra politicilor Ministerul Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova a fost înaintată în cadrul ședinței de astăzi a Parlamentul Republicii Moldova de către deputata Ala Ursu-Antoci, reprezentantă a Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM). Inițiativa vizează chemarea la raport a conducerii ministerului și prezentarea unei evaluări detaliate a politicilor sociale implementate.

În plen, deputata a declarat că demersul este motivat de datele statistice și de realitățile sociale din țară, care, în opinia sa, indică un eșec al instituției în îndeplinirea misiunii sale fundamentale.

Ala URSU-ANTOCI, DEPUTAT PSRM: „O facem pentru că datele oficiale, rapoartele instituțiilor internaționale și realitatea de zi cu zi a cetățenilor Republicii Moldova demonstrează cu claritate că acest minister a eșuat în misiunea sa fundamentală, aceea de a proteja cetățenii”

Deputata a enumerat trei domenii în care, potrivit acesteia, ministerul ar fi înregistrat eșecuri: criza demografică, creșterea sărăciei, eliminarea compensațiilor energetice.

Moțiunea simplă urmează să fie dezbătută și supusă votului în plen.