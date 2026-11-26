Republica Moldova mizează pe sprijinul Greciei în procesul de aderare la Uniunea Europeană, mai ales în perspectiva celei de-a doua jumătăți a anului 2027, când Atena va prelua Președinția Consiliului Uniunii Europene. Subiectul a fost discutat în cadrul unei întrevederi pe care viceprim-ministrul pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a avut-o la Atena cu mai mulți oficiali ai Parlamentului elen.

La discuții au participat Ioannis Plakiotakis, prim-vicepreședintele Parlamentului Greciei și președintele Comisiei pentru Afaceri Europene, Dimitris Kairides, vicepreședintele Comisiei pentru Politică Externă și Apărare, precum și Vasileios Giogiokas, președintele Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Moldova, alături de membrii acestuia.

Prioritățile Republicii Moldova pentru 2027

Potrivit Cristinei Gherasimov, oficialii au discutat despre progresele înregistrate de Republica Moldova în negocierile de aderare la UE în ultimul an, prioritățile pentru 2027 și modalitățile prin care cooperarea cu partenerii greci poate fi aprofundată pentru a accelera parcursul european al țării noastre.

Un subiect important îl reprezintă viitoarea Președinție elenă a Consiliului UE, care va oferi Greciei un rol important în coordonarea agendei europene în a doua jumătate a anului 2027.

Chișinăul mizează pe sprijinul Atenei

Cristina Gherasimov a subliniat că Republica Moldova are o cooperare strânsă cu autoritățile elene, care susțin parcursul european al țării noastre.

„Mulțumim pentru prietenie și încredere”, a transmis viceprim-ministra, după întrevederile de la Atena.

Grecia va deține Președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene în perioada iulie-decembrie 2027, într-un moment important pentru Republica Moldova, care urmărește avansarea negocierilor de aderare și îndeplinirea etapelor necesare integrării europene.