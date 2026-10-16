Cu muzică, aplauze și discursuri politice, candidatul PSRM la funcția de bașcan al Găgăuziei, Fiodor Gagauz, și-a lansat campania electorală. Evenimentul a avut loc la Casa de Cultură din Comrat, într-o atmosferă festivă ca pe vremuri. Printre cei prezenți s-a numărat și liderul socialiștilor, Igor Dodon.

Evenimentul a început cu intonarea imnurilor Republicii Moldova și al Autonomiei Găgăuze.

Au urmat apoi discursurile mai multor deputați socialiști, după care în fața publicului a ieșit candidatul Fiodor Gagauz. Acesta i-a salutat pe cei prezenți în trei limbi - găgăuză, română și rusă.

Ulterior, candidatul și-a ținut discursul în limba rusă, citind de pe foaie. Acesta a promis că va apăra drepturile autonomiei în relația cu autoritățile centrale.

Fiodor GAGAUZ, CANDIDAT PSRM LA FUNCȚIA DE BAȘCAN: „Eu voi fi bașcanul care voi apăra cu fermitate drepturile Autonomiei în Guvern, în Parlament oriunde unde se decid interesele noastre.”

La eveniment a fost și liderul PSRM Igor Dodon.

Igor DODON, DEPUTAT PSRM: „Fără Găgăzia Moldova nu poate fi puternică, fără dialog în interiorul țării nu este viitor, nu este viitor în Moldova. Strategia țării nu trebuie să fie integrarea undeva, în Uniunea Europeanăy. Strategia Moldovei trebuie să fie pacea în interiorul țării.”

Fiodor Gagauz este originar din satul Gaidar, din UTA Găgăuzia, și este jurist de profesie. A fost deputat în Adunarea Populară a autonomiei, iar în perioada 2014–2025 a făcut parte din fracțiunea parlamentară a PSRM.