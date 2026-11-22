Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, vine cu explicații după ce anterior, în cadrul unei emisiuni televizate, a sugerat că persoanele care locuiesc singure în case foarte mari și au un consum ridicat de gaze ar putea lua în calcul mutarea într-o locuință mai mică. Oficialul a recunoscut că formularea a fost neinspirată și și-a cerut scuze. Totodată, aceasta a oferit date privind criteriul de eligibilitate de 350 de metri cubi de gaze pentru acordarea compensațiilor la energie.

„Într-o emisiune televizată, vorbind despre gospodăriile care consumă peste 350 de metri cubi de gaz, am avut o exprimare nepotrivită. Am spus că o persoană care locuiește singură într-o casă foarte mare ar putea lua în considerare inclusiv mutarea într-o locuință mai mică. A fost o formulare neinspirată și îmi pare rău”, a scris Natalia Plugaru într-o postare pe facebook.

Explicații despre criteriul de 350 metri cubi și compensații

În același mesaj, ministrul a explicat că pragul de 350 de metri cubi de gaze reprezintă unul dintre criteriile utilizate la stabilirea eligibilității gospodăriilor pentru compensațiile la energie.

Potrivit datelor prezentate de aceasta, anul trecut, doar 1,2% dintre cererile depuse nu s-au calificat din cauza depășirii acestui prag, calculat în echivalent valoric pentru consumul total de energie al gospodăriei.

În același timp, 621.000 de gospodării din țară au beneficiat de compensații pentru încălzire, întrunind inclusiv acest criteriu.

Natalia Plugaru a subliniat că mecanismul de eligibilitate are rolul de a direcționa sprijinul către familiile care au nevoie de ajutor pentru a face față cheltuielilor la energie.

„Știu cât de importante sunt aceste compensații pentru oameni. Tocmai de aceea, consider important să clarific atât criteriile programului, cât și afirmația mea”, a menționat ministrul.

Plugaru, despre persoanele care locuiesc singure în case mari

Zilele trecute, în cadrul unei emisiuni televizate, Plugaru a sugerat că persoanele care locuiesc singure în gospodării cu un consum ridicat de gaze naturale ar trebui să ia în calcul vânzarea locuinței și mutarea în una mai mică.