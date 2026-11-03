Parcursul european al Republicii Moldova, amenințările de securitate și independența energetică au fost principalele subiecte abordate de premierul Vasile Tofan la două evenimente internaționale desfășurate astăzi. Șeful Guvernului a participat online la Summitul privind extinderea Uniunii Europene, organizat de Euronews la Bruxelles, și a transmis un mesaj video participanților la Simpozionul European pentru Energie.

În cadrul Summitului Euronews, premierul a vorbit despre progresele înregistrate de Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană și despre obiectivul autorităților de a finaliza negocierile în primul trimestru al anului 2028.

Vasile Tofan a subliniat că țara continuă să avanseze pe calea europeană, în pofida atacurilor hibride, a dezinformării și a ingerințelor externe. Potrivit acestuia, Republica Moldova s-a aflat în prima linie a războiului hibrid și a fost nevoită să facă față unor amenințări tot mai diverse.

„Moldova s-a aflat în prima linie a războiului hibrid și a rezistat. Am fost supuși ani la rând dezinformării, propagandei și ingerințelor în alegeri, iar acum aceste atacuri îmbracă forme noi – de la atacuri cibernetice până la încălcări ale spațiului nostru aerian de către drone. Trebuie să recunoaștem aceste riscuri și să investim în apărarea noastră, atât în spațiul informațional, cât și în securizarea aeriană”, a declarat premierul.

Conflictul transnistrean nu ar trebui să blocheze aderarea la UE

Referindu-se la regiunea transnistreană, șeful Executivului a menționat că autoritățile continuă eforturile de integrare graduală a acesteia în spațiul economic și social al Republicii Moldova.

Totodată, Vasile Tofan a reiterat că existența conflictului transnistrean nerezolvat nu ar trebui să împiedice aderarea țării la Uniunea Europeană.

În ceea ce privește parcursul european al Republicii Moldova și al Ucrainei, premierul a subliniat că fiecare stat trebuie evaluat în funcție de propriile merite și de progresele înregistrate. Acesta a respins ideea unei competiții între cele două țări.

„Nu cred că este util să punem Ucraina și Moldova într-o competiție sau cursă. Cred ferm că avansarea Ucrainei pe calea integrării europene face Moldova mai puternică, și viceversa”, a afirmat Vasile Tofan.

Capacitatea de producere a energiei regenerabile a crescut de peste zece ori

În mesajul transmis participanților la Simpozionul European pentru Energie, premierul a prezentat progresele Republicii Moldova în consolidarea securității energetice. Potrivit acestuia, în ultimii cinci ani, capacitatea instalată de producere a energiei regenerabile a crescut de peste zece ori, depășind un gigawatt. Totodată, țara a eliminat dependența de gazele naturale rusești.

Vasile Tofan a vorbit și despre investițiile în infrastructura energetică, inclusiv construcția celor trei linii electrice de 400 kV, care vor consolida conexiunile cu România, precum și despre extinderea interconexiunilor cu Ucraina.

Premierul a subliniat și importanța investițiilor private și a simplificării procedurilor pentru dezvoltarea proiectelor de energie regenerabilă.

„Vrem ca Moldova să fie o punte energetică de încredere pentru nevoile urgente ale Ucrainei de astăzi și o platformă pentru reconstrucția sa de mâine”, a declarat Vasile Tofan.

La final, șeful Guvernului a reiterat că integrarea europeană și transformarea energetică sunt obiective complementare, care pot contribui la dezvoltarea economică a Republicii Moldova și la consolidarea securității întregii regiuni.

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Moldova a deschis deja două clustere de negocieri în 2026

Republica Moldova a primit statutul de țară candidată la aderarea la UE în iunie 2022, iar în 2026 procesul de negocieri a avansat cu deschiderea unor noi capitole. Pe 15 iunie au fost deschise negocierile pentru Clusterul 1 – „Valori fundamentale”, iar pe 14 iulie pentru Clusterul 6 – „Relații externe”. Ulterior, la 7 octombrie Chișinăul a fost invitat să prezinte pozițiile pentru alte două clustere, care vizează piața internă, competitivitatea și creșterea economică.