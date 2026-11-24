Neutralitatea este considerată de cei mai mulți respondenți drept opțiunea care ar putea garanta cel mai bine securitatea Republicii Moldova. Aproximativ 67% dintre participanții la sondaj au indicat acest răspuns, dintre care 61% au ales-o ca primă opțiune, iar 7% ca a doua.

„În opinia dumneavoastră, care dintre aceste opțiuni ar putea garanta cel mai bine securitatea Republicii Moldova? Și care ar fi a doua cea mai bună opțiune?”

sondaj/ center of insights in survey research

Potrivit sondajului, pe primul loc este neutralitatea care ar garanta cel mai bine securitatea țării noastre.

Pe locul al doilea se află consolidarea armatei naționale, menționată de 23% dintre respondenți. Dintre aceștia, 6% au indicat-o drept prima opțiune, iar 17% drept a doua.

Protecția oferită de Uniunea Europeană a fost aleasă de 22% dintre participanți, în timp ce 17% au indicat protecția oferită de România. NATO a fost menționată de 15% dintre respondenți, iar protecția oferită de Rusia – de 14%.

La polul opus se află protecția oferită de Ucraina, indicată de doar 3% dintre participanți. Alți 2% au declarat că niciuna dintre opțiunile prezentate nu ar garanta securitatea Republicii Moldova, iar 1% nu au știut sau nu au oferit un răspuns.

Participanții au putut indica până la două opțiuni: prima și a doua în ordinea importanței.

Despre sondaj

Sondajul a fost realizat de Magenta Consulting pe un eșantion de 1.229 de respondenți, în perioada 16 septembrie – 13 octombrie 2026, și are o marjă de eroare de ± 2,8%. Sondajul a fost realizat la comanda Centrului pentru Cercetare în Sondaje al Institutului Republican Internațional (IRI), cu sprijinul Guvernului Suediei.