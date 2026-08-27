Președintele României, Nicușor Dan, a fost întâmpinat de președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, la Președinției. Ceremonia a avut loc în cadrul vizitei oficiale a șefului statului român, efectuată de Ziua Independenței Republicii Moldova.

Maia Sandu și Nicușor Dan/ Președinție

Nicușor Dan și Maia Sandu/ Președinție

Maia Sandu și Nicușor Dan/ Președinție

Președintele României, Nicușor Dan a ajuns în Republica Moldova în această dimineață. Oficialul român și-a început vizita la Cahul, unde a vizitat Teatrul „Bogdan Petriceicu Hașdeu” și Căminul studențesc numărul 3 al Centrului Universitar „Bogdan Petriceicu Hașdeu”, împreună cu ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, dar și alți oficiali.

Nicușor Dan și Volodimir Zelenski vin la Chișinău de Ziua Independenței

Astăzi, la Chișinău este așteptat și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Cei doi împreună cu Maia Sandu se vor adresa cetățenilor de pe scena din PMAN.

Citeste si : Nicușor Dan și Volodimir Zelenski vin la Chișinău de Ziua Independenței. Cei doi împreună cu Maia Sandu se vor adresa cetățenilor de pe scena din PMAN

Nicușor Dan va participa la parada militară

Nicușor Dan va participa împreună cu Maia Sandu, de la ora 16:45, la parada militară din Piața Marii Adunări Naționale.

La ora 18:00, Maia Sandu îl va întâmpina pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Ulterior, va avea loc o reuniune trilaterală a delegațiilor Republicii Moldova, României și Ucrainei.

Cei trei șefi de stat vor susține declarații de presă la ora 19:25.

Nicușor Dan și Volodimir Zelenski se vor adresa cetățenilor de pe scena PMAN

Seara, Maia Sandu, Nicușor Dan și Volodimir Zelenski vor merge în Piața Marii Adunări Naționale, unde, după ora 21:00, se vor adresa cetățenilor de pe scena din PMAN.

Parada militară în PMAN

Începând cu ora 16:30, peste 2.000 de militari din Republica Moldova și țările partenere vor participa la parada militară din 27 august, organizată în Piața Marii Adunări Naționale cu ocazia împlinirii a 35 de ani de la proclamarea Independenței Republicii Moldova. În cadrul evenimentului vor fi prezentate și peste 100 de unități de tehnică militară și specială.

35 de ani de independență

Republica Moldova sărbătorește astăzi 35 de ani de la proclamarea independenței. Acum trei decenii și jumătate, în sala Președinției, a fost luată o decizie care avea să schimbe cursul istoriei țării. La 27 august 1991, deputații primului Parlament au votat și au adoptat Declarația de Independență, afirmând prin vot dreptul Republicii Moldova de a-și decide singură destinul. Adoptarea Declarației a marcat desprinderea țării de Uniunea Sovietică și începutul unei noi etape în dezvoltarea Republicii Moldova ca stat suveran și independent. Cu această ocazie, în întreaga țară sunt organizate evenimente festive, ceremonii oficiale și manifestări culturale.