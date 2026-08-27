Președintele României, Nicușor Dan, spune că Bucureștiul și Chișinăul vor aprofunda cooperarea în domeniul securității, în contextul încălcării repetate a spațiului aerian al Republicii Moldova de către drone rusești. Declarația a fost făcută după consultările de astăzi cu președintele Maia Sandu, la Chișinău.

Elena Pozdîrcă
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Nicușor Dan a precizat că discuțiile au vizat prioritățile agendei bilaterale, dar și teme de actualitate la nivel european și internațional. Printre acestea s-au numărat securitatea energetică, proiectele de interconectare, reziliența, combaterea dezinformării și amenințările hibride.

„Încălcarea spațiului aerian de către drone rusești reprezintă o provocare constantă pentru autoritățile noastre și vom aprofunda cooperarea noastră pe acest palier”, a declarat președintele României.

Nicușor Dan a salutat, totodată, progresele Republicii Moldova în procesul de integrare europeană și a dat asigurări că România va continua să ofere expertiză tehnică și sprijin diplomatic pentru accelerarea acestui proces.

Felicitări cu ocazia Zilei Independenței

Președintele României i-a transmis Maiei Sandu și cetățenilor Republicii Moldova felicitări cu ocazia Zilei Independenței, precum și urări de pace, prosperitate și securitate „în interiorul familiei europene”.

Nicușor Dan a mai subliniat că întâlnirea de la Chișinău demonstrează apropierea dintre România și Republica Moldova și relația specială dintre cele două state, bazată pe istorie, limbă, cultură și tradiții comune.

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