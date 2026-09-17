Mihai Popșoi s-a întâlnit cu noul ambasador al Lituaniei la Chișinău. Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană și cooperarea în domeniul securității și apărării au fost printre principalele subiecte discutate.

Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a avut o întrevedere cu ambasadorul Lituaniei în Republica Moldova, Mindaugas Kačerauskis, cu ocazia începerii mandatului diplomatului în țara noastră.

Șeful diplomației moldovenești i-a urat succes noului ambasador și și-a exprimat încrederea că relațiile dintre Chișinău și Vilnius vor continua să se consolideze, atât la nivel bilateral, cât și în contextul parcursului european al Republicii Moldova.

„Suntem recunoscători Lituaniei pentru sprijinul acordat Republicii Moldova. Avem un parteneriat foarte strâns cu Lituania, construit în timp pe încredere și sprijin reciproc. Ne dorim să continuăm să dezvoltăm această relație și să construim pe baza solidă pe care o avem deja”, a declarat Mihai Popșoi.

Cooperare mai strânsă în domeniul securității și apărării

În cadrul discuțiilor au fost abordate prioritățile cooperării moldo-lituaniene, proiectele bilaterale aflate în desfășurare, precum și posibilitățile de extindere a colaborării în domeniul securității și apărării.

Un alt subiect important a fost procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Oficialii au discutat inclusiv despre rolul Lituaniei în sprijinirea acestui proces, în condițiile în care țara baltică va prelua, la 1 ianuarie 2027, Președinția Consiliului Uniunii Europene.

Mihai Popșoi a subliniat că autoritățile de la Chișinău vor continua reformele și consolidarea instituțiilor, menționând că acestea sunt realizate, în primul rând, pentru cetățeni și pentru îmbunătățirea calității vieții.

Noul ambasador al Lituaniei: aderarea la UE, printre prioritățile mandatului

La rândul său, ambasadorul Mindaugas Kačerauskis a declarat că sprijinirea aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană va reprezenta una dintre prioritățile mandatului său la Chișinău.

Diplomatul și-a exprimat disponibilitatea de a colabora îndeaproape cu autoritățile moldovenești pentru susținerea procesului de integrare europeană și pentru dezvoltarea în continuare a relațiilor dintre cele două țări.