Noul ambasador al SUA în Republica Moldova, Joseph Mark Burkhalter, a depus jurământul în fața secretarului de stat Marco Rubio. Anunțul a fost făcut de Ambasada Statelor Unite la Chișinău, care îl așteaptă pe noul șef al misiunii diplomatice la Chișinău.

„Ambasada SUA în Republica Moldova așteaptă cu nerăbdare să îl întâmpine pe Ambasadorul-desemnat Burkhalter la Chișinău și să lucreze sub conducerea sa pentru a consolida și mai mult relația durabilă dintre cele două țări ale noastre”, se arată în mesajul publicat de misiunea diplomatică americană.

Burkhalter a fost confirmat de Senatul SUA în august

Joseph Mark Burkhalter a fost nominalizat de președintele american Donald Trump pentru funcția de ambasador al SUA în Republica Moldova la începutul lunii iunie 2026. Candidatura sa a fost ulterior confirmată de Senatul american, pe 7 august.

În cadrul audierilor din Senat, Burkhalter a indicat printre prioritățile sale pentru mandatul de la Chișinău securitatea energetică, securitatea cibernetică și consolidarea instituțiilor democratice.

Postul de ambasador al Statelor Unite în Republica Moldova a rămas vacant din mai 2024, după încheierea mandatului lui Kent D. Logsdon. În această perioadă, Ambasada SUA de la Chișinău a fost condusă de un însărcinat cu afaceri.

Cine este Joseph Mark Burkhalter

Joseph Mark Burkhalter este originar din statul Georgia și are experiență în administrație publică, politici publice și dezvoltare economică. Timp de 18 ani a fost membru al Adunării Generale a statului Georgia, reprezentând o circumscripție din nordul comitatului Fulton, în zona metropolitană Atlanta.

În legislativul statului Georgia, Burkhalter a ocupat funcțiile de Speaker al Camerei și Speaker Pro Tempore. Ulterior, acesta a activat în domeniul dezvoltării imobiliare și al consultanței în politici publice.

Anterior, Burkhalter a mai fost nominalizat pentru funcția de ambasador al Statelor Unite în Norvegia. El a activat și ca senior advisor în cadrul Dentons US LLP, unde s-a ocupat de proiecte în domeniul politicilor publice și dezvoltării economice.

Depunerea jurământului deschide etapa următoare a mandatului său diplomatic, iar Ambasada SUA anunță că îl așteaptă la Chișinău.