Noul ambasador desemnat al Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, Joseph Mark Burkhalter, și-a început oficial mandatul la Chișinău. Diplomatul a prezentat astăzi copiile scrisorilor de acreditare șefului Protocolului Diplomatic de Stat, Eugen Buga, în cadrul unei ceremonii desfășurate la Ministerul Afacerilor Externe.

Joseph Mark Burkhalter a fost nominalizat în iunie 2026 de președintele american Donald Trump pentru funcția de ambasador al SUA în Republica Moldova, iar ulterior candidatura sa a fost confirmată de Senatul Statelor Unite.

Înainte de nominalizarea pentru Chișinău, Burkhalter fusese propus pentru postul de ambasador al SUA în Norvegia. Potrivit informațiilor biografice publicate de Departamentul de Stat, acesta are o experiență de 18 ani în politica statului Georgia, unde a reprezentat în Adunarea Generală o circumscripție din nordul comitatului Fulton, în apropiere de Atlanta.

În legislativul statului Georgia, Burkhalter a deținut funcțiile de Speaker al Camerei Reprezentanților și Speaker Pro Tempore. Ulterior, a activat în domeniul dezvoltării imobiliare și a fost consilier senior în cadrul Dentons US LLP, unde s-a ocupat de politici publice și proiecte de dezvoltare economică.

Postul de ambasador a fost vacant din 2024

Funcția de ambasador al Statelor Unite la Chișinău a fost deținută anterior de Kent D. Logsdon, al cărui mandat s-a încheiat în mai 2024.

Din august 2025, Ambasada SUA la Chișinău a fost condusă de însărcinatul cu afaceri Nick Pietrowicz.

Odată cu prezentarea copiilor scrisorilor de acreditare, Joseph Mark Burkhalter își începe oficial activitatea în calitate de reprezentant diplomatic al Statelor Unite în Republica Moldova.