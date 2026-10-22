Noul premier al României, Luca Niculescu, vine marți, 27 octombrie, în prima sa vizită oficială în Republica Moldova.

Acesta se va întâlni cu președintele Maia Sandu, premierul Vasile Tofan și președintele Parlamentului, Igor Grosu, scrie presa română. Discuțiile vor viza proiectele comune și consolidarea cooperării dintre cele două state.

Niculescu și Tofan au convenit asupra vizitei în cadrul unei convorbiri telefonice și au subliniat că își doresc să dinamizeze proiectele aflate în derulare și să identifice inițiative noi.

România și-a reafirmat, de asemenea, sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova.