Nu și-a dorit o carieră politică și spune că a acceptat funcția din responsabilitate. Invitat aseară la emisiunea În Profunzime premierul Vasile Tofan a vorbit despre cine l-a convins să preia conducerea Guvernului, ce relație își dorește cu partidul de guvernare și opoziția, dar și despre felul în care vrea să conducă Executivul. Tofan a subliniat că își dorește să ducă până la capăt acest mandat, iar după alegerile parlamentare din 2029 vrea să revină la viața de dinainte.

Lorena BOGZA, PREZENTATOARE PRO TV: „Cine v-a lansat propunerea de a accepta funcția de prim-ministru?”

Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRUL REPUBLICII MOLDOVA: „Telefonul a venit la doamna președintă Maia Sandu. Trebuie să spun că de data asta nu m-am gândit foarte mult, am reacționat imediat, am spus că dacă, dumneaei, dacă partidul aflat la guvernare consideră că aș putea să-mi servească țara, eu sunt determinat să o fac.”

Lorena BOGZA, PREZENTATOARE PRO TV: „În momentul în care ați primit această propunere, ați pus niște condiții?”

Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRUL REPUBLICII MOLDOVA: „Moldova are nevoie de arhetipul unui reformator curajos. Cum spuneam și la dumneavoastră în podcast, un om care să nu fie atât de mult focusat, știți, pe ratingul său politic sau pe cariera sa politică, dar un om care are curajul să vină, să pună degetul pe rană și spune că, uite, astea sunt problemele pe care le avem și asta-i rețeta care trebuie pentru a trata aceste probleme. Și le-am comunicat public în 12 puncte”

Premierul susține că nu i-au fost impuse condiții nici din partea PAS și că a avut libertatea de a decide asupra componenței Cabinetului. Totodată, spune că își asumă responsabilitatea pentru activitatea miniștrilor și nu exclude remanieri, dacă rezultatele vor întârzia.

Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRUL REPUBLICII MOLDOVA: „Avem o înțelegere că vreau să dau o șansă la toți miniștrii, dar în cazul în care nu vor fi rezultate, eu îmi asum dreptul și îmi asum responsabilitatea să fac schimbările necesare.”

Vasile Tofan spune că își dorește să fie un premier care va vorbi deschis despre problemele țării, chiar și atunci când soluțiile vor fi dificile.

Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRUL REPUBLICII MOLDOVA: „Pe de o parte, vrem să creștem salariile profesorilor, a medicilor, a bugetarilor. Pe de altă parte, avem o gaură bugetară. Am toată determinarea să discut întrebările astea deschis, să vorbesc despre plusuri, minusuri, avantaj.”

Proaspătul prim-ministru admite că multe dintre reformele pe care își propune să le facă vor fi dificile și spune că va trebui să găsească un echilibru între schimbările necesare, susținerea politică și angajamentele asumate în procesul de integrare europeană.

Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRUL REPUBLICII MOLDOVA: „Ttrebuie să fac reforme, dar să ne asigurăm că aceste reforme nu aduc rușii la putere la alegerile care o să urmeze. Și pe aici sper să am chibzuința și înțelepciunea necesară ca totuși să obțin rezultatele din reformă, dar fără a pereclita cele trei lucruri.”

Deși, ambițiile politice ale lui Tofan par destul de mari, acesta spune că are de gând să încheie acest mandat cu rezultate, dar nu intenționează să rămână în politică după alegerile parlamentare din 2029.

Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRUL REPUBLICII MOLDOVA: „Nu vreau să fac carieră politică. Mi-am promis mie și familii mele că după septembrie 2029 revin la viața normală, dacă îmi permiti, spun așa.

Lorena BOGZA, PREZENTATOARE PRO TV: „Ce ar trebui să se întâmple ca să vă implicați totuși în politică? Adică știți că niciodată nu spune niciodată. De unde știți ce o să fie în 2029?”

Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRUL REPUBLICII MOLDOVA: „Am trei ani și de politică în față, până la finalul acestui mandat. Cred că voi avea politică peste cap, mai mult decât mi-am dorit.”

In cadrul emisiunii În Profunzime, Vasile Tofan a vorbit și despre planurile sale de guvernare, dar și-a enumerat și prioritățile.