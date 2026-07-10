Decizia Curții Constituționale privind statutul special al autonomiei Găgăuze schimbă regulile după care vor fi organizate alegerile în autonomie. Experții spun că, de acum înainte, scrutinurile se vor desfășura exclusiv în baza legislației Republicii Moldova. Pentru ca procesul electoral să poată fi reluat, Parlamentul trebuie însă să modifice cât mai rapid cadrul legal, în conformitate cu hotărârea Curții.

Ștefan BEJAN, EXPERT WATCHDOG: „În practică asta înseamnă că adunarea populară nu va mai putea organiza alegerile, nu va mai putea crea acea comisie electorală centrală, iar alegerile urmează să fie desfășurate după codul electoral al Republicii Moldova și coordonată de către CEC-ul de la Chișinău.”

La Comrat va exista un Consiliu electoral de circumscripție, însă denumirea instituției va fi cea prevăzută de noul Cod electoral, care utilizează termenul „consiliu”, și nu vechea denumire de „comisie electorală”, asupra căreia insistau autoritățile locale, explică redactorului poratului Nokta, Mihail Sirkili.

Mihail SIRKILI, REDACTORUL PORTALULUI NOKTA.MD: „Organe care dublează competențele Comisiei Electorale Centrale a Republicii Moldova sunt neconstituționale. Asta înseamnă că la nivel de Autonomia Găgăuză nu poate exista mai departe Comisia Electorală Centrală. Curtea Constituțională a decis că Adunarea Populară nu are dreptul să reglamenteze alegeri în niciun fel.”

Acum, însă, deputații de la Chișinău trebuie să stabilească un cadru legal clar pentru organizarea scrutinelor din autonomie. Cu cât acest lucru se va întâmpla mai repede, cu atât mai curând vor putea fi organizate alegerile pentru Adunarea Populară, punctează experții.

Mihail SIRKILI, REDACTORUL PORTALULUI NOKTA.MD: „Asta înseamnă, din punctul meu de vedere, că trebuie introdus un capitol aparte în Codul Electoral al Republicii Moldova, care va reglamenta alegerile în Adunare Populară și alegerile pentru bașcan. Alegerile pentru Adunarea Populară pot fi organizate doar după adoptarea sau elaborarea privederilor legale de către Parlament.”

Ștefan BEJAN, EXPERT WATCHDOG: „Va mai dura puțin și este foarte posibil că până la sfârșitul acestui an să nu avem încă alegeri. Mai ales că astăzi adunarea populară s-a întrunit și a hotărât că nu este de acord cu decizia Curții Constituționale. Deci e clar că ei vor încerca să tergiverseze pe cât posibil acest proces.”

În același timp, decizia Înaltei Curți a declarat ieri neconstituționale prevederile care permiteau ca bașcanul și Adunarea Populară să numească șeful poliției din regiune, ai direcției SIS, dar și al direcției juridice.

Ștefan BEJAN, EXPERT WATCHDOG: „Acești șefi urmează să fie numiți direct de Chișinău. Șeful SIS urmează să fie numit de către Servici de Informație și Securitate de la Chișinău, șeful poliției tot așa.”

Decizia Curții Constituționale este definitivă și nu poate fi suspusă niciunei căi de atac.