O nouă ședință de judecată are loc astăzi, la Curtea de Apel, în dosarul „Frauda Bancară”, în care este vizat fostul lider democrat Vlad Plahotniuc. Procurorul de caz își prezintă apelul și cere 25 de ani închisoare pentru Plahotniuc Acesta participă la proces prin videoconferință.

Procurorul de la Curtea de Apel este nemulțumit de pedeapsa de 19 ani de închisoare a magistraților de la judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.

Acesta solicită ca Plahotniuc să primească o pedeapsă maximă de 25 de ani.

19 ani de închisoare

Dosarul lui Vlad Plahotniuc a ajuns la instanța de apel după ce, atât avocații, cât și procurorii au contestat decizia primei instanțe, care l-a condamnat pe fostul lider PD la 19 ani de închisoare.

Procurorii au cerut inițial 25 de ani, iar avocații insistă pe nevinovăția fostului lider PD. Plahotniuc a fost condamnat pe 22 aprilie și se află de 11 luni în Penitenciarul numărul 13, după ce a fost extrădat din Grecia.

În dosarul fraudei bancare, acesta a fost recunoscut vinovat de crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie în proporții deosebit de mari și spălarea banilor.

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