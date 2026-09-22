Deputații din opoziție critică proiectul privind declararea stării de urgență în sectoarele energetic și hidrologic și anunță că nu îl vor susține. Aceștia pun la îndoială modul în care Guvernul intenționează să gestioneze criza și cer mai multă transparență privind deciziile și banii care ar urma să fie cheltuiți. În replică, președintele Parlamentului, Igor Grosu, spune că situația de pe piața energiei este imprevizibilă, iar autoritățile au nevoie de instrumente pentru a putea interveni rapid.

Deputatul fracțiunii parlamentare „Alternativa”, Olga Ursu, a declarat că în proiect ar exista prevederi care ar permite Guvernului să preia atribuții ce țin de Parlament.

Olga URSU, DEPUTAT „ALTERNATIVA”: „Au apărut și niște sume ascunse, de 3-4 miliarde de lei, pe care, posibil, din bugetul de stat va trebui să le alocăm pentru acel suport financiar în cazul eventualei crize în energetică, fie energie electrică, fie combustibile, la care iarăși nu am primit nicio explicație. Guvernul spune că, da, posibil, această sumă va fi necesară de alocat. De unde vine această sumă? Nu putem să înțelegem”.

Totodată, Dodon a pus la îndoială și promisiunile Guvernului privind prezentarea unui raport despre modul în care vor fi cheltuiți banii în perioada stării de urgență. El a criticat, de asemenea, caracterul secret al unor contracte de achiziție și prevederile proiectului care permit derogări de la legislația privind achizițiile publice.

Igor DODON, DEPUTAT SOCIALIST: „Cum noi putem acum să votăm stare de urgență, când avem zeci de contracte de achiziție a gazului, care sunt toate neclare, secrete? Acum, în acest proiect de hotărâre, vin cu derogare de la o mulțime de acte și legi, inclusiv de la legea achizițiilor. Înseamnă că banii statului iarăși vor merge cu o mulțime de acte secrete”.

La rândul său, deputatul Renato Usatîi a criticat modul în care autoritățile au gestionat problema rezervelor de motorină. El susține că statul ar fi trebuit să folosească rezervele și resursele financiare disponibile pentru a cumpăra motorină la un preț mai mic și să o livreze ulterior consumatorilor la un tarif accesibil.

Renato USATÎI, DEPUTAT „PARTIDUL NOSTRU”: „În prima zi, când a fost blocată pentru prima dată Strâmtoarea Ormuz, am spus, haideți vă rog din rezervele statului să folosim toate posibilitățile, toate sursele financiare ca să procurăm motorină, la acel moment, la prețul, dacă vorbim în lei moldovenești, puteam procura cu 20, cu 22 de lei, maximum 24 de lei per litru. Așa au făcut-o mai multe companii în lume, cu excepția Republicii Moldova”.

Igor Grosu, despre criticile opoziției: „Nimeni în lumea asta nu poate face o premoniție cât va costa o achiziție”

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a respins criticile opoziției privind lipsa de claritate în cazul viitoarelor achiziții pentru gestionarea crizei energetice. El spune că prețurile la energie, gaze și combustibili sunt volatile și nu pot fi anticipate cu exactitate, mai ales în contextul războiului din Ucraina.

Igor GROSU, PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI: „Nimeni, dar nimeni în lumea asta nu poate intui sau face o premoniție cât va costa o achiziție. Nici noi nu avem cum să știm. Uitați-vă cât de volatil este prețul și la energie, și la gaze, accesibilitatea acestor produse”.

Potrivit lui, proiectul de hotărâre oferă Guvernului instrumente pentru a interveni rapid, dar prevede și obligația Executivului de a informa Parlamentul despre achizițiile făcute.

Igor GROSU, PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI: „Există acea prevedere care obligă Guvernul ca, timp de cel mult 72 de ore, să anunțe Parlamentul despre orice achiziție pe care o face pentru asigurarea cu apă, electricitate, gaze, combustibili și așa mai departe”.

Guvernul a aprobat instituirea stării de urgență în sectorul energetic și hidrologic

Guvernul a aprobat astăzi instituirea stării de urgență în domeniile energetic și hidrologic pentru 60 de zile, în contextul riscurilor privind aprovizionarea cu energie și al scăderii alarmante a debitului Nistrului. Hotărârea urmează să fie transmisă Parlamentului, care trebuie să decidă asupra instituirii stării de urgență.

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