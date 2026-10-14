Opt candidați vor lupta pentru funcția de bașcan al UTA Găgăuzia la alegerile din 15 noiembrie 2026. Consiliul Electoral Central al Găgăuziei a aprobat ordinea în care aceștia vor apărea pe buletinul de vot. Totodată, au fost constituite 67 de secții de votare pentru scrutinul regional.

Potrivit CEC, cele mai multe secții de votare vor fi deschise în Comrat - 12, urmat de Vulcănești - 9 și Ceadîr-Lunga - 7.

Primul pe buletin va fi Fiodor Găgăuz, desemnat de Partidul Socialiștilor din Republica Moldova. Acesta va fi urmat de candidatul independent Alexandr Stoianoglo și de Corneliu Dudnic, tot candidat independent.

Pe următoarele poziții se vor regăsi Ivan Kîlcic, desemnat de Partidul Popular Găgăuz, Piotr Vlah, din partea Partidului „Noua Opțiune Istorică”, și candidata independentă Ivanna Keksal. Ultimele două poziții vor fi ocupate de Serghei Anastasov și Oleg Garizan, ambii candidați independenți.

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Când începe perioada electorală

Campania electorală începe pe 15 octombrie, cu o lună înainte de scrutin. În aceeași ședință, Consiliul Electoral Central al Găgăuziei a aprobat și alte decizii privind organizarea și desfășurarea alegerilor regionale.