Ordinea preliminară în buletinul de vot pentru alegerile bașcanului de la Comrat a fost stabilită. Fiodor Gagauz, Alexandr Stoianoglo și Corneliu Dudnic ar urma să ocupe primele trei poziții în buletinul de vot pentru alegerile bașcanului Autonomiei Găgăuze.

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Ordinea a fost stabilită prin tragere la sorți de Consiliul Electoral al Autonomiei Găgăuze, însă este una preliminară, până la adoptarea deciziilor privind înregistrarea candidaților. Fiodor Gagauz a fost desemnat de Partidul Socialiștilor, iar Alexandr Stoianoglo și Corneliu Dudnic intenționează să participe la scrutin în calitate de candidați independenți. 

Tot independent a anunțat că va candida și primarul satului Copceac, Oleg Garizan, care a depus azi actele la Consiliul Electoral de la Comrat pentru înregistrarea grupului de inițiativă pentru colectarea semnăturilor. Alegerile pentru funcția de bașcan al Găgăuziei sunt programate pentru 15 noiembrie 2026.

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