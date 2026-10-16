Iar candidatul independent la funcția de bașcan, Alexandr Stoianoglo, și-a prezentat online programul electoral. În două postări, acesta a enumerat cele șapte principii care stau la baza programului său. Totodată, Stoianoglo a anunțat că va merge prin sate și orașe pentru a discuta cu oamenii.

Alexandr Stoianoglo și-a denumit programul „Găgăuzia: autonomia dreptății”. Candidatul anunță măsuri concrete pentru economie, educație și dezvoltarea satelor din autonomie, dar și transparență în cheltuirea banilor publici. Candidatul susține că programul va include surse de finanțare și un plan de acțiuni pentru primele 100 de zile de mandat.

Programul se întemeiază pe 7 principii printre care pacea și supremația legii, locuri de muncă, un trai decent, dialog cu autoritățile centrale sau modernizarea satelor.

Alexandr STOIANOGLO, CANDIDAT LA FUNCȚIA DE BAȘCAN AL AUTONOMIEI GĂGĂUZE: „[..] Programul se întemeiază pe 7 principii:

1. Pace, supremația legii și stabilitate.

2. Comrat-Chișinău: dialog pe poziții de egalitate și respect reciproc.

3. Economie echitabilă: locuri de muncă și garanții pentru mediul de afaceri.

4. Revitalizarea satelor: un trai decent pe pământul natal.

5. Tinerii: un viitor stabil într-o autonomie modernă.

6. Educație și capital uman pentru viitor.

7. Ordine și dreptate pentru fiecare.[..]”

Într-o altă postare, candidatul a anunțat că va merge în fiecare oraș și sat din Autonomia Găgăuză, nu doar pentru a-și prezenta programul, ci și pentru a asculta propunerile oamenilor. Acesta promite și raportarea publică a rezultatelor, precum și transparență în cheltuirea banilor.

Alexandr Stoianoglo este politician și jurist, fost procuror general al Republicii Moldova și candidat la alegerile prezidențiale din 2024. Nu este prima dată când acesta râvnește pentru funcția de bașcan, el a intrat în cursă inclusiv în 2006 și 2015. În prezent, Alexandr Stoianoglo este deputat din partea Blocului „Alternativa” și candidează independent la funcția de bașcan.