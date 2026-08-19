Parlamentul ar putea fi convocat în sesiune extraordinară în perioada 20–26 august, la solicitarea președintelui instituției, Igor Grosu. Pe agenda ședințelor plenare din 24 și 25 august sunt propuse 36 de proiecte de acte normative, dintre care 22 țin de angajamentele Republicii Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Solicitarea urmează să fie examinată de Biroul permanent.

Potrivit Legislativului, convocarea sesiunii extraordinare este determinată de necesitatea adoptării, în regim prioritar, a unui pachet de proiecte de acte normative de importanță majoră. Acestea țin de angajamentele asumate de Republica Moldova în procesul de integrare europeană și sunt prevăzute în Programul național de aderare la Uniunea Europeană.

Ședințele plenare din 24 și 25 august cuprind 36 de proiecte

Proiectul ordinii de zi a ședințelor plenare din 24 și 25 august, care cuprinde 36 de proiecte de acte normative, dintre care 22 cu sigla UE, urmează să fie aprobat mâine de Biroul permanent.

Proiectele propuse spre examinare vizează domenii de interes public major, precum cadrul juridic și instituțional, gestionarea instrumentelor financiare, digitalizarea, infrastructura, buna funcționare a sistemului electoral și domeniile social, economic și mass-media.