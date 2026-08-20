Parlamentul Republicii Moldova se convoacă în sesiune extraordinară în perioada 20–26 august, la solicitarea președintelui instituției, Igor Grosu. Decizia a fost aprobată de Biroul permanent. În această perioadă, deputații vor examina 37 de proiecte de acte normative, dintre care 23 țin de angajamentele asumate în procesul de aderare la Uniunea Europeană.

Potrivit Legislativului, proiectele vizează mai multe domenii, printre care protecția socială, justiția, piața financiară, protecția mediului, infrastructura, mass-media, comunicațiile poștale și securitatea rutieră.

Pe agenda sesiunii se regăsesc și proiecte care urmăresc consolidarea legislației naționale. Deputații urmează să examineze în lectura a doua modificările la Codul cu privire la organizarea și funcționarea Parlamentului, modificările la Codul electoral, precum și proiectul privind aderarea Republicii Moldova la Convenția privind recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești străine în materie civilă sau comercială.

Tot în lectura a doua vor fi examinate proiecte privind digitalizarea unor proceduri judiciare și participarea publică în procesul decizional. Pe listă se află și proiectul privind repararea prejudiciului cauzat prin fapte ilicite comise în procesele penale și contravenționale, precum și proiectul de lege cu privire la arbitraj.

Ședințele plenare vor avea loc pe 24 și 25 august

În perioada 20–25 august vor avea loc consultări publice, iar comisiile parlamentare se vor întruni în ședințe pentru a examina proiectele.

Ședințele plenare sunt programate pentru 24 și 25 august. Prima ședință va avea loc luni, 24 august, cu începere de la ora 14:00.