Scandalul salariilor de la întreprinderile de stat ajunge în Parlament. Deputații au votat astăzi constituirea unei comisii de anchetă care va examina activitatea acestor companii, după controversele privind remunerațiile de la MoldATSA, Metalferos și din consiliile de administrație. Proiectul de hotărâre a fost inclus pe ordinea de zi a ședinței de astăzi, la inițiativa deputaților PAS și vine la o zi distanță de la solicitarea Maiei Sandu privind o „curățire generală” în instituțiile de stat.

Igor GROSU, PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI: „Misiunea acestei comisii este să analizeze, să ia la puricat toate comisiile, întreprinderile de stat, cum au avut loc concursurile, cine face parte din aceste consilii, care au fost prestația lor și așa mai departe. În câte consilii se regăsesc o persoană.”

Potrivit lui Grosu, în cele 76 de întreprinderi de stat activează 578 de membri ai consiliilor de administrație, dintre care doar 12 ar fi membri PAS, care ocupă și funcții de secretari de stat. Comisia de anchetă votată astăzi va fi formată din 11 membri, 6 din partea partidului de guvernare, inclusiv președintele comisiei, și 5 din opoziție. Deputatul Dinu Plângău explică că activitatea acesteia trebuie să se desfășoare pe trei direcții.

Dinu PLÎNGĂU, DEPUTAT PAS: „Verificarea modalității în care au fost efectuate mai multe angajări, dacă acestea au fost în conformitate cu legislația în vigoare, remunerațiile, dacă nu s-au depășit plafoanele stabilite prin hotărârile de guvern. Performanța financiară acestor întreprinderi. Sunt întreprinderi care aduc venituri la bugetul de stat, sunt întreprinderi care lucrează pe minus. Și nu în ultimul rând, de făcut o evaluare la întreprinderile de stat aflate în procedura de insolvabilitate.”

Componența comisiei trebuie să fie încă stabilită în cadrul comisiei juridice, numiri și imunități. Chiar dacă potrivit proiectului s-a decis că președintele să fie din partea PAS, cei din opoziție au vrut ca ei să conducă această comisie.

Vlad BĂTRÂNCEA, DEPUTAT PSRM: „Nu pot cei care au gestionat situația să facă și anchetă. În aceste situați categoric nu poate guvernarea să conducă această anchetă. Noi suntem gata să o conducem. Vom prezenta informații despre activitatea fiecărei întreprinderi, cât de profitabilă este și cine până la urmă este beneficiar acestor profituri.”

Pe fundalul dezvăluirilor de la Moldatsa, cei din fracțiunea alternativa au anunțat că pregătesc o moțiune de cenzură împotriva Guvernului.

Gaik VARTANEAN, DEPUTAT „ALTERNATIVA”: „Noi credem că acest scandal de la Moldatsa nu poate fi mușamalizat. Guvernarea trebuie să posteze toate angajările din ultimii cinci ani, să de vedem cine sunt membri PAS sau aproapiați.”

Igor GROSU, PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI: „Nu-i nimic nou sub soare. Opoziția tot timpul o să cear alegeri anticipate, pentru asta este opoziția. Noi evident că nu suntem de acord cu ei, țara trebuie condusă în continuare și de corectat lucrurile.”

Scandalul de la MoldATSA a izbucnit după ce s-a aflat că fostul director, Dumitru Vangheli, ar fi prezentat informații false în CV. Ulterior, au apărut dezvăluiri privind salariul verișoarei președintei Maia Sandu, Anastasia Taburceanu, angajată ca purtătoare de cuvânt la MoldATSA. Potrivit informațiilor făcute publice, aceasta ar fi încasat până la 120 de mii de lei pe lună. Scandalul s-a lăsat cu mai multe demisii, cel puțin opt, și excluderi din partidul PAS.