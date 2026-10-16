PAS amână un comentariu pe marginea deciziei Curții Constituționale, care a declarat neconstituționale modificările legislative ce au permis numirea lui Herman von Hebel în Comisia de evaluare a procurorilor cu votul a 51 de deputați, în loc de 61. Președinta fracțiunii, Doina Gherman, spune că formațiunea așteaptă publicarea motivării hotărârii pentru a-și formula o poziție argumentată.

Doina GHERMAN, PREȘEDINTELE FRACȚIUNII PAS: „Cel mai corect o să fie totuși să vedem motivația pentru ca să avem o poziție argumentată. Deocamdată scuze, dar nu ne putem expune.”

Deputatul PAS Dorian Istratii a declarat, în cadrul unei emisiuni la TV8, că membrii Comisiei juridice au considerat, la acea etapă, că amendamentul care a permis numirea lui Herman von Hebel avea o legătură suficientă cu proiectul de lege la care a fost anexat. Totuși, deputatul a recunoscut că situația ar fi putut fi evitată dacă proiectul ar fi fost examinat într-o lectură suplimentară. Ieri, și președintele Curții Constituționale a explicat că amendamentele trebuie să aibă o legătură directă cu prevederile proiectului inițial.

Domnica MANOLE, PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE: „Curtea a observat că proiectul de lege aprobat în prima lectură a urmărit scopul consolidării securității judecătorilor și procurorilor prin modificarea legislației contravenționale și penale. Pe de altă parte, amendamentul a urmărit modificarea mecanismului de numire a membrilor internaționali ai comisiilor de evaluare externă a judecătorilor și procurorilor.”

Decizia de ieri nu anulează numirea lui Herman von Hebel în comisia de vetiing ci are un efect viitor, a explicat Domnica Manole. Modificările au fost adoptate în martie, iar von Hebel a fost numit, cu scandal, în comisie cu votul a 53 de deputați. Hotărârea Curții Constituționale este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac și intră în vigoare la data adoptării. Judecătoarea Liuba Șova a formulat o opinie separată.