După două luni de pauză, Consiliul Municipal Chișinău s-a întrunit astăzi în ședință. Pe ordinea de zi sunt 49 de subiecte. Înainte de începutul ședinței, aleșii municipali de la PAS au organizat o conferință de presă și au anunțat că nu vor vota vânzarea unor terenuri publice, pe care spun ei ar putea să fie construite școli și grădinițe. Aceștia și-au îndemnat colegii să facă la fel. Deocamdată, cei vizați nu au comentat declarațiile.

Consilierii PAS spun că două dintre proiectele de pe ordinea de zi prevăd vânzarea a 3,75 hectare de teren în sectoarele Râșcani și Ciocana. Potrivit lor, pe aceste suprafețe ar putea fi construite două școli și o grădiniță, cu o capacitate totală de aproximativ 1730 de locuri pentru copii.

Dumitru IVANOV, VICEPREȘEDINTELE FRACȚIUNII PAS DIN CMC: „Am în fața mea două proiecte care presupun vânzarea a 3,75 hectare de teren, unde pot fi construite două școli și o grădiniță. Două școli pentru 1450 de locuri și o grădiniță de 280 de locuri. Vorbim de 1730 de locuri pentru copii.”

Aleșii PAS spun că terenurile au cod urbanistic „S”, destinat obiectivelor de infrastructură socială, inclusiv școli, grădinițe și spitale. Aceștia susțin că, odată vândute, destinația lor ar putea fi modificată, iar în locul instituțiilor publice ar putea apărea blocuri.

Zinaida POPA, PREȘEDINTELE FRACȚIUNII PAS DIN CMC: „Nu putem permite ca acolo unde mâine trebuie să existe o școală, o grădiniță sau o policlinică, peste câțiva ani să descoperim încă un complex de blocuri multietajate. Chișinăul nu poate fi dezvoltat prin decizii luate pe fugă și nici prin proiecte importante ascunse printre zeci de puncte ale unei agende supraîncărcate.”

Consilierii invocă un caz anterior, în care un teren cu destinație pentru infrastructură socială ar fi fost vândut, iar ulterior codul urbanistic ar fi fost schimbat din „S” în „R6”, care permite construcția blocurilor multietajate. Ei spun că există riscul ca scenariul să se repete.

Zinaida POPA, PREȘEDINTELE FRACȚIUNII PAS DIN CMC: „Neavând încredere în administrația primarului general Ion Ceban, noi ne creăm foarte mari dubii. Va fi acolo construită chiar o școală? Dacă va fi construită, dacă ea se vinde la bani grei astăzi la licitație, va fi ea una privată? Sau ne trezim cu un plan urbanistic zonal peste noapte, propus la CMC, și din zona pentru școală și grădiniță se vor construi blocuri?”

PAS critică și trei proiecte de planuri urbanistice zonale care urmează să fie examinate de consilieri. Potrivit lor, acestea prevăd noi construcții în zone deja aglomerate și ar pune și mai multă presiune pe infrastructura socială. Fracțiunea anunță că nu va susține proiectele privind vânzarea terenurilor și le cere și celorlalți consilieri să voteze împotrivă.

Proiectele au fost repuse pe ordinea de zi astăzi, după ce au fost retrase în luna iulie. Atunci, consilierii MAN, spuneau că vânzarea prin licitație este o procedura transparantă. Reprezentanții administrației municipale nu au comentat, deocamdată, acuzațiile. Ultima data, Consiliul Municipal Chișinău s-a întrunit la sfârșitul lunii iulie.