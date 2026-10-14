Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, afirmă că PAS nu a decis încă cine va fi candidatul formațiunii la funcția de primar al municipiului Chișinău, dar a precizat că el nu este candidatul. Declarațiile au fost făcute astăzi, la guvern.

Întrebat dacă va candida pentru funcția de primar al Chișinăului, Vladimir Bolea a zis că nu, menționând că PAS are mai multe persoane care ar putea candida.

„PAS are un număr foarte mare de oameni care sunt demni de a fi candidați și a duce cu demnitate orașul ăsta spre condiții bune de locuit. Eu nu sunt candidatul orașului Chișinău din partea PAS”, a precizat ministrul.

Bolea, care este și președintele organizației municipale a PAS din Chișinău, a menționat că membrii formațiunii se vor reuni pentru a decide, prin vot, cine va intra în cursa electorală.

„Cred că din respect față de acest oraș pe care îl numim casă, noi vom alege cel mai bun din cei mai buni ca să fie candidat și să ne reprezinte pe noi în această campanie pentru viitorul orașului”, a declarat acesta.

Totodată, întrebat dacă și-ar dori un candidat din partea PAS sau unul din afara formațiunii, ministrul a răspuns că „politica nu este despre ce îți dorești”, ci despre vot și decizii.

Ce spune despre candidatul Victor Chironda la primărie

De asemenea, Vladimir Bolea a fost întrebat dacă ar susține candidatura lui Victor Chironda la Primăria Chișinău. „Domnul Chironda este o candidatură foarte bună”, a afirmat ministrul.