Pe 29 noiembrie, Partidul Acțiune și Solidaritate va organiza o convenție în cadrul căreia va fi aprobat oficial candidatul formațiunii pentru alegerile locale din capitală. Deși Belous a fost propusă de partid pe 2 noiembrie, decizia finală urmează să fie luată prin votul membrilor. Întrebat dacă Dumitru Chironda ar putea deveni o alternativă, ministrul Infrastructurii, Vladimir Bolea, a evitat să ofere un răspuns direct.

Bolea a precizat, în cadrul unei emisiuni de la Radio Moldova, că la convenția din 29 noiembrie sunt așteptați sute de membri ai PAS, care vor vota candidatul formațiunii pentru alegerile locale din capitală.

Ce spune despre Dumitru Chironda

Întrebat dacă Dumitru Chironda ar putea deveni candidatul PAS, Vladimir Bolea a declarat că acesta face parte din echipa partidului de câteva luni.

Citeste si : Victor Chironda nu va candida la Primăria Chișinău în 2027. Fostul viceprimar anunță că se alătură echipei PAS: „Nu e un moment al orgoliilor” - VIDEO

„Chironda este un membru al echipei noastre de câteva luni. A devenit membru PAS și merge împreună cu echipa în promovarea interesului cetățenilor”, a declarat ministrul.

Solicitat să spună dacă fostul viceprimar ar putea fi totuși desemnat candidat, Bolea a repetat că acesta este membru al echipei PAS, fără să confirme sau să infirme o eventuală candidatură.

De ce nu candidează Vladimir Bolea

Ministrul a fost întrebat și de ce nu a fost el propus pentru această funcție. Bolea a răspuns că nu a fost niciodată candidat și că are proiecte importante de dus la capăt.

„Eu am construit autostrăzi, eu am adus autostrada în Republica Moldova, eu am adus căile ferate electrificate în Republica Moldova și aceste proiecte sunt extrem de importante și poartă caracter național”, a spus Vladimir Bolea.

Victoria Belous, propusă de PAS

Victoria Belous, actualul ministru a Finanțelor, ar putea candida la funcția de primar general al municipiului Chișinău la alegerile locale din 2027. Organizația Municipală PAS Chișinău și-a exprimat susținerea unanimă pentru intenția acesteia de a intra în cursa electorală.

Citeste si : Victoria Belous, propusă de PAS pentru funcția de primar al capitalei la alegerile locale din 2027 - VIDEO