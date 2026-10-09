Patru partide ar accede în Parlament dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri. PAS ar acumula cele mai multe voturi, urmat de PSRM, Democrația Acasă și Partidul Nostru, potrivit celui mai recent sondaj al Barometrului Opiniei Publice, realizat la comanda Institutului de Politici Publice.

Conform sondajului, dacă duminica viitoare s-ar organiza alegeri pentru Parlamentul Republicii Moldova cei mai mulți respondenți, 27 la sută, au spus că ar alege PAS. Socialiștii sunt pe locul doi, cu puțin peste 11 procente, iar Partidul Democrația Acasă ocupă poziția a treia, cu 8,6 la sută.

În cadrul jurnalului de știri din 1 octombrie, la prezentarea rezultatelor sondajului, dintr-o eroare tehnică regretabilă, în dreptul Partidului Politic «Democrația Acasă» a fost afișată sigla unei alte formațiuni politice.

Denumirea partidului și rezultatul sondajului au fost prezentate corect, eroarea vizând exclusiv sigla afișată.

INTENȚIA DE VOT LA PARLAMENTARE

Întrebarea: „Dacă duminica viitoare s-ar organiza alegeri pentru Parlamentul Republicii Moldova, cu ce partid ați intenționa să votați?”

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) – 27,0%

Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) – 11,2%

Partidul Democrația Acasă (PPDA) - 8,6%

Partidul Nostru (PN) – 5,7%

Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM) – 4,5%

Partidul Mișcarea Alternativa Națională (MAN) – 3,0%

Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM) – 1,3%

Partidul „Moldova Mare” – 0,9%

Partidul Liga Orașelor și Comunelor (LOC) – 0,5%

Partidul Social Democrat European (PSDE) – 0,5%

Partidul Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE) – 0,4%

Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) – 0,4%

Partidul Național Moldovenesc (PNM) - 0,4% Partidul Republican „Inima Moldovei” (PRIM) – 0,4%

Platforma Demnitate și Adevăr (DA) - 0,4% Mișcarea Respect Moldova – 0,2%

Partidul Șor – 0,2%

Partidul Viitorul Moldovei (PVM) - 0,1% Alianța Moldovenii – 0,1%

Un candidat independent – 0,1%

Aș strica buletinul – 0,1%

Un partid nou – 0,3%

Nici unul – 0,2%

Nu aș vota – 4,9%

Nu știu – 24,2%

Nu răspunde – 4,8%

Cercetarea a fost realizată de ATES Research Group, iar analiza datelor a fost efectuată de Institutul de Politici Publice, cu sprijinul financiar al Fundației Soros Moldova. Studiul a fost efectuat între 25 august și 11 septembrie, iar marja maximă de eroare este de plus-minus 2,9 puncte procentuale.