Peste 38% dintre cauzele de corupție ajung în prezent să se finalizeze cu pedepse privative de libertate cu executare reală, comparativ cu doar 6% în anul 2020. Datele au fost prezentate de procurorul-șef al Procuraturii Anticorupție, Marcel Dumbravan, în cadrul Conferinței anuale privind extinderea Uniunii Europene 2026.

Potrivit lui Dumbravan, în primele zece luni ale anului 2026, Procuratura Anticorupție a obținut 88 de sentințe de condamnare în privința a 128 de persoane.

„Numai în acest an avem 51 de persoane condamnate la pedepse privative de libertate cu executare reală. La fel, au fost aplicate amenzi pentru 37 de persoane, dar pedeapsa cu executare reală a fost prioritară”, a declarat procurorul-șef.

Acesta a menționat că sumele obținute din amenzi și confiscări au crescut de aproximativ 20 de ori față de anul 2020, ceea ce ar reflecta o intensificare a măsurilor de recuperare a prejudiciilor și de sancționare a faptelor de corupție.

Un alt rezultat evidențiat de șeful Procuraturii Anticorupție vizează recuperarea prejudiciilor aduse statului. Potrivit acestuia, numai în două dosare penale examinate în acest an, instanțele au admis acțiuni civile în favoarea statului în valoare totală de peste 2,4 miliarde de lei.

Declarațiile au fost făcute în cadrul panelului „Reforma justiției și lupta împotriva corupției: de la angajamente la rezultate (Clusterul 1)”, organizat în cadrul Conferinței anuale privind extinderea UE 2026.