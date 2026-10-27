Peste 258 de mii de buletine de vot vor fi tipărite pentru alegerile regionale din UTA Găgăuzia, programate pentru 15 noiembrie 2026. Acestea vor fi folosite atât pentru alegerea bașcanului, cât și a deputaților în Adunarea Populară a autonomiei.

Cele mai puține buletine, în limba română

Potrivit Comisiei Electorale Centrale, pentru fiecare dintre cele două scrutine au fost aprobate câte 129.390 de buletine de vot. Dintre acestea, 100.740 vor fi în limba rusă, 20.500 în limba găgăuză și 8.150 în limba română.

Astfel, tirajul total pentru ambele scrutine va ajunge la 258.780 de buletine de vot.

Potrivit autorităților electorale din UTA Găgăuzia, buletinele vor fi distribuite consiliilor electorale de circumscripție, care le vor transmite ulterior birourilor electorale ale secțiilor de votare.

CEC a acreditat primii observatori internaționali pentru alegerile din UTA Găgăuzia

Săptămâna trecută, Comisia Electorală Centrală a acreditat primii 16 observatori internaționali care vor monitoriza alegerile regionale din UTA Găgăuzia. Aceștia vor urmări desfășurarea alegerilor pentru Adunarea Populară a UTA Găgăuzia și a scrutinului pentru funcția de guvernator al regiunii, cunoscut și sub denumirea de bașcan.

De ce sunt organizate alegerile

Alegerile pentru funcția de Bașcan al UTA Găgăuzia vor avea loc pe 15 noiembrie, în aceeași zi cu scrutinul pentru alegerea noii componențe a Adunării Populare a Găgăuziei.

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Funcția de Bașcan a devenit vacantă după ce Adunarea Populară a Găgăuziei a constatat oficial vacanța acesteia, la 17 august 2026. Decizia a venit în contextul condamnării fostei bașcane Evghenia Guțul în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid „Șor”.

Potrivit CEC, pentru funcția de Bașcan poate candida un cetățean al Republicii Moldova cu drept de vot care are cel puțin 35 de ani, a domicilia sau domiciliază în UTA Găgăuzia de cel puțin 10 ani și cunoaște limbile română și găgăuză. Mandatul Bașcanului este de patru ani.

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