Petr Vlah, candidatul Partidului „NOI - Noua Opțiune Istorică” la funcția de bașcan Găgăuziei, a fost înregistrat oficial în cursa electorală de către Consiliul Electoral Central al autonomiei. Decizia a fost luată ieri, 9 octombrie.

Anunțul a fost făcut de Petr Vlah într-o postare pe Facebook, în care a precizat că înregistrarea candidaturii reprezintă primul pas în procesul electoral. Potrivit candidatului, urmează o săptămână de pregătire, după care va începe oficial campania electorală.

Vlah a anticipat o competiție dificilă și a subliniat că miza scrutinului este viitorul Găgăuziei.

„Sunt sigur că Găgăuzia nu are doar un viitor, ci un viitor prosper”, a transmis candidatul în mesajul publicat pe rețelele sociale.

De ce sunt organizate alegerile

Alegerile pentru funcția de Bașcan al UTA Găgăuzia vor avea loc pe 15 noiembrie, în aceeași zi cu scrutinul pentru alegerea noii componențe a Adunării Populare a Găgăuziei.

Funcția de Bașcan a devenit vacantă după ce Adunarea Populară a Găgăuziei a constatat oficial vacanța acesteia, la 17 august 2026. Decizia a venit în contextul condamnării fostei bașcane Evghenia Guțul în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid „Șor”.

Potrivit CEC, pentru funcția de Bașcan poate candida un cetățean al Republicii Moldova cu drept de vot care are cel puțin 35 de ani, a domicilia sau domiciliază în UTA Găgăuzia de cel puțin 10 ani și cunoaște limbile română și găgăuză. Mandatul Bașcanului este de patru ani.

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