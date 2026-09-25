Fostul deputat Petru Vlah intră în cursa pentru funcția de bașcan al Autonomiei Găgăuze. Astăzi, acesta a depus la Consiliul Electoral Central al autonomiei documentele pentru înregistrarea grupului de inițiativă care îi va susține candidatura.

Vlah candidează independent, iar ca urmare trebuie să adune între 1500 și 2 250 de semnături, colectate din cel puțin jumătate dintre localitățile din regiune.

Petru Vlah este jurist, om de afaceri și politician originar din Comrat.

Anterior a fost consilier independent în Consiliul Municipal Comrat. Între 2010 și 2014, Vlah a fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea PLDM. Anul trecut acesta a aderat la Alianța pentru Unirea Românilor din Republica Moldova.

Până acum, procedurile pentru participarea la alegeri au fost inițiate și de fostul deputat PD Corneliu Dudnic și fostul procuror Alexandr Stoianoglo, care au depus actele pentru înregistrarea grupurilor de inițiativă.

Candidatul PSRM Fiodor Gagauz, a depus de asemenea actele pentru înregistrarea în calitate de candidat la funcția de bașcan.

Alegerile pentru Adunarea Populară din Autonomia Găgăuză și funcția de bașcan sunt programate pe data de 15 noiembrie.

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