Petr Vlah și-a exprimat public susținerea pentru candidatul Fiodor Gagauz în turul doi al alegerilor pentru funcția de Bașcan al Găgăuziei, programat pentru 29 noiembrie 2026.

Într-un mesaj pe Facebook adresat locuitorilor autonomiei, Petr Vlah a menționat că a analizat propunerile și programele celor doi candidați ajunși în turul al doilea, apreciind că viziunile lui Fiodor Gagauz corespund mai bine problemelor și așteptărilor locuitorilor regiunii.

Astfel, Vlah a anunțat că îl va susține pe Fiodor Gagauz în turul doi al scrutinului.

Când va avea loc turul doi

Turul doi al alegerilor pentru funcția de bașcan al UTA Găgăuzia va avea loc pe 29 noiembrie, la două săptămâni după primul tur, desfășurat pe 15 noiembrie. În cursa finală se vor confrunta Alexandr Stoianoglo și Fiodor Gagauz.