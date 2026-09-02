Ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, respinge insinuările potrivit cărora investițiile Republicii Moldova în apărare ar contraveni statutului de neutralitate al țării. După ședința Guvernului, șeful diplomației a declarat că Republica Moldova este un stat pașnic, preocupat de suveranitatea și integritatea sa teritorială, iar investițiile în sectorul de apărare sunt strict defensive și necesare pentru protejarea țării. Declarațiile vin după ce acum câteva zile, ambasadorul agreat al Rusiei la Chișinău, Oleg Ozerov, a acuzat Occidentul că înarmează Republica Moldova și pregătește țara pentru un eventual conflict cu Rusia.

Mihai POPȘOI, MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE: „Republica Moldova este un stat pașnic, Republica Moldova este un stat care ține foarte mult la suveranitatea sa, la integritatea teritorială și, da, inclusiv, Republica Moldova, fiind un stat neutru, nu înseamnă că nu trebuie să investim în apărare. Din potrivă, un stat neutru, care nu se bucură de sprijinul unor alianțe în cadrul unei alianțe de apărare, trebuie să investească mult mai mult în propria apărare.”

Șeful diplomației a precizat că investițiile făcute de Republica Moldova în domeniul apărării au un caracter strict defensiv și urmăresc protejarea teritoriului și a suveranității țării.

Mihai POPȘOI, MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE: „Investițiile pe care le face Republica Moldova sunt strict pentru a-și apăra suveranitatea, integritatea teritorială și, așa cum spuneam, Republica Moldova este un stat pașnic.”

De asemenea, ministrul a calificat drept regretabile și condamnabile eventualele insinuări privind caracterul acestor investiții și a sugerat că poziția diplomatului rus care a lansat criticile ar putea fi influențată de modul în care propria țară abordează politica de apărare.

Mihai POPȘOI, MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE: „Diplomatul respectiv probabil judecă din abordarea propriei țări”.

Ozerov a acuzat Chișinăul de „militarizare”

Declarațiile lui Oleg Ozerov au fost făcute într-un interviu pentru agenția TASS, după parada militară desfășurată la Chișinău. Ambasadorul agreat al Rusiei a criticat consolidarea capacităților de apărare ale Republicii Moldova și cooperarea acesteia cu partenerii occidentali, susținând, fără a prezenta dovezi, că țara ar fi pregătită pentru un eventual conflict cu Rusia. Ozerov a făcut și o paralelă cu Ucraina, invocând „soarta de neinvidiat a statului vecin”.