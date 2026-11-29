Alegerile pentru funcția de bașcan al UTA Găgăuzia au întrunit condiția minimă de participare, după ce prezența la urne a depășit 20%. Astfel, scrutinul poate fi considerat valabil.

Potrivit datelor prezentate, până la ora 14:10, aproximativ 25.000 de persoane și-au exercitat dreptul la vot pentru alegerea bașcanului, în timp ce la scrutinul pentru Adunarea Populară au participat circa 20.000 de alegători.

În cazul alegerilor pentru Adunarea Populară, validarea depinde de atingerea pragului de 20% în fiecare circumscripție electorală în parte.

Votarea continuă până la ora 21:00, când secțiile își vor închide ușile, iar membrii birourilor electorale vor începe numărarea buletinelor de vot.

Al doilea tur al alegerilor din UTA Găgăuzia

În UTA Găgăuzia se desfășoară astăzi, 29 noiembrie, turul al doilea al alegerilor pentru funcția de bașcan, dar și scrutinul pentru alegerea deputaților în Adunarea Populară. Potrivit Comisiei Electorale Centrale, până la ora 09:00, la urne s-au prezentat 1,62% dintre alegători.

În total, peste 129.000 de persoane sunt așteptate să voteze. Scrutinul pentru funcția de deputat în Adunarea Populară se desfășoară în 21 de circumscripții electorale, iar în circumscripția nr. 12, Baurci, are loc votarea repetată.

67 de secții de votare vor activa până la ora 21:00

Toate cele 67 de secții de votare s-au deschis la ora 07:00 și vor activa până la ora 21:00.

Datele privind prezența la vot pot fi urmărite în timp real pe platforma Comisiei Electorale Centrale. Alegătorii pot solicita informații despre procedura de votare și la Centrul de apel al CEC, la numărul 022 880 101.

Comisia Electorală Centrală îndeamnă cetățenii să se informeze din surse oficiale și să evite distribuirea informațiilor neverificate sau false.