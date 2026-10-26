Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, efectuează în perioada 26–27 octombrie o vizită oficială în Republica Cipru. Este prima vizită bilaterală a unui ministru de externe al Republicii Moldova în această țară în ultimii 15 ani.

Vizita are loc la invitația omologului său cipriot, Constantinos Kombos, cu care șeful diplomației moldovenești va avea o întrevedere, urmată de declarații comune de presă.

Discuții despre integrarea europeană și cooperarea bilaterală

În cadrul vizitei, Mihai Popșoi se va întâlni și cu președintele Republicii Cipru, Nikos Christodoulides, precum și cu președinta Camerei Reprezentanților, Annita Demetriou.

Discuțiile vor viza relațiile dintre Republica Moldova și Cipru, evoluțiile de pe agenda europeană a țării noastre și oportunitățile de aprofundare a cooperării în domenii de interes comun.

Totodată, vicepremierul va participa la un dialog organizat de Institutul Glafkos Clerides, alături de experți și reprezentanți ai corpului diplomatic. Evenimentul va fi dedicat parcursului european al Republicii Moldova, securității și rezilienței.

Republica Moldova va inaugura un Consulat Onorific în Cipru

Un alt moment important al vizitei va fi participarea lui Mihai Popșoi la ceremonia oficială de inaugurare a Consulatului Onorific al Republicii Moldova în Cipru.

De asemenea, oficialul va lua parte la recepția dedicată aniversării a 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova.

Vizita urmărește consolidarea relațiilor moldo-cipriote și intensificarea dialogului politic, inclusiv în contextul obiectivului Republicii Moldova de a avansa pe calea integrării europene.