Viitorul reconstrucției Ucrainei și securitatea Europei de Est sunt discutate în aceste zile la Gdańsk, Polonia, în cadrul Conferinței pentru Reconstrucția Ucrainei – URC2026. La reuniunea internațională participă și prim-ministrul Alexandru Munteanu, care va avea întrevederi cu mai mulți lideri europeni și oficiali ai instituțiilor financiare internaționale.

Considerată unul dintre cele mai importante forumuri internaționale dedicate viitorului postbelic al Ucrainei, conferința reunește state și organizații care își coordonează eforturile pentru susținerea procesului de reconstrucție și redresare a țării afectate de război.

Premierul Alexandru Munteanu are programate întrevederi cu lideri europeni

În cadrul reuniunii, premierul Alexandru Munteanu va participa la ceremonia de deschidere și la sesiunea plenară consacrată sprijinirii Ucrainei și perspectivelor de reconstrucție. Totodată, șeful Executivului va avea o serie de întrevederi bilaterale cu lideri și oficiali europeni pentru a discuta despre cooperarea regională, securitatea europeană și oportunitățile de dezvoltare economică.

Pe agenda premierului se regăsesc întâlniri cu prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, prim-ministrul Albaniei, Edi Rama, prim-ministrul Estoniei, Kristen Michal, prim-ministrul Ucrainei, Yulia Svyrydenko, precum și cu președintele Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Odile Renaud-Basso.

Autoritățile de la Chișinău își reconfirmă sprijinul pentru Ucraina și angajamentul pentru securitatea și stabilitatea regională

Participarea Republicii Moldova la URC2026 reconfirmă sprijinul ferm al autorităților de la Chișinău pentru Ucraina și evidențiază rolul activ pe care țara noastră îl asumă în promovarea stabilității regionale, a păcii și a cooperării cu partenerii europeni. În contextul provocărilor de securitate generate de războiul din Ucraina, conferința oferă și o platformă importantă pentru consolidarea dialogului politic și economic dintre statele din regiune și instituțiile internaționale.

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