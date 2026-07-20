Dupa votul din parlament, Vasile Tofan va participa la o ediție specială În PROfunzime, la PRO TV.

Lorena Bogza va discuta cu invitatul său despre planul pentru Republica Moldova, relația cu PAS și sprijinul politic de care are nevoie, condițiile care i s-au pus și pe care le-a pus cand a acceptat propunerea de a prelua funcția de premier, în ce situație economică se află Moldova și care este planul de redresare.

Emisiunea începe la ora 21.00 și va fi difuzată live și pe pagina noastră de YouTube.