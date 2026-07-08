Premierul interimar al Republicii Moldova, Eugeniu Osmochescu, a salutat votul Parlamentului European privind raportul anual dedicat Republicii Moldova, calificând decizia drept un semnal politic puternic de susținere a parcursului european al țării și o confirmare a progreselor realizate în procesul de aderare la Uniunea Europeană.

Într-un mesaj publicat după adoptarea documentului de către eurodeputați, Osmochescu a mulțumit Parlamentului European pentru sprijinul acordat și a subliniat importanța apelului privind deschiderea, fără întârziere, a tuturor clusterelor de negociere cu Republica Moldova.

„Mulțumesc Parlamentului European pentru votul de astăzi și pentru sprijinul ferm acordat Republicii Moldova pe calea integrării europene. Adoptarea cu o largă majoritate a raportului anual privind Republica Moldova și apelul pentru deschiderea, fără întârziere, a tuturor clusterelor de negociere reprezintă un semnal de încredere în țara noastră și în eforturile pe care le depunem pentru a construi un stat european”, a declarat premierul interimar.

Raportul confirmă progresele Republicii Moldova pe drumul spre UE

Potrivit lui Eugeniu Osmochescu, raportul adoptat de Parlamentul European recunoaște progresele semnificative înregistrate de Republica Moldova în implementarea reformelor și transmite un mesaj clar privind susținerea continuării negocierilor de aderare.

Șeful interimar al Guvernului consideră că avansarea procesului de aderare va avea efecte directe asupra dezvoltării țării, contribuind la consolidarea instituțiilor statului, sporirea securității, dezvoltarea economiei și îmbunătățirea nivelului de trai al cetățenilor.

„Decizia reprezintă un semnal politic important pentru Republica Moldova și oferă perspective concrete pentru aprofundarea relațiilor cu Uniunea Europeană. Avansarea negocierilor de aderare va contribui la consolidarea instituțiilor statului, creșterea nivelului de securitate, dezvoltarea economică și îmbunătățirea standardelor de viață pentru cetățeni”, a afirmat Osmochescu.

Integrarea europeană, o șansă pentru investiții și dezvoltare

Premierul interimar a mai subliniat că apropierea de Uniunea Europeană va crea noi oportunități pentru atragerea investițiilor, modernizarea infrastructurii și dezvoltarea mediului de afaceri, dar și pentru accesarea unui volum mai mare de fonduri europene.

„Prin apropierea de Uniunea Europeană, Republica Moldova beneficiază de oportunități sporite pentru atragerea investițiilor, modernizarea infrastructurii, dezvoltarea mediului de afaceri, crearea de noi locuri de muncă și acces mai larg la programele europene de finanțare și cooperare. Alinierea la standardele europene sprijină consolidarea statului de drept, combaterea corupției și creșterea rezilienței instituțiilor publice”, a precizat acesta.

„Viitorul european al Republicii Moldova este o prioritate strategică”

În încheiere, Eugen Osmochescu a accentuat că poziția exprimată de Parlamentul European reconfirmă caracterul strategic al integrării europene a Republicii Moldova.

„Prin această poziție, Parlamentul European reafirmă că viitorul european al Republicii Moldova reprezintă o prioritate strategică. Republica Moldova sigură, stabilă și integrată în Uniunea Europeană constituie un avantaj atât pentru cetățenii săi, cât și pentru securitatea și stabilitatea întregului continent european”, a conchis premierul interimar.

Parlamentul European cere deschiderea tuturor clusterelor de negociere cu Republica Moldova

Parlamentul European a adoptat miercuri, cu o largă majoritate, raportul anual privind Republica Moldova, în care solicită deschiderea, fără întârziere, a tuturor clusterelor de negociere pentru aderarea țării la Uniunea Europeană care nu au fost încă lansate.

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Uniunea Europeană a deschis primul cluster de negocieri cu Republica Moldova

Pe 15 iunie, Republica Moldova a făcut un nou pas important pe calea integrării europene, odată cu deschiderea oficială a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană pe primul grup de capitole, „Valori fundamentale”. Președintele Maia Sandu a declarat că acest moment reprezintă un progres semnificativ pentru țară și rezultatul eforturilor comune depuse de instituții și cetățeni în procesul de reformă și modernizare.

Republica Moldova a depus cerere de aderare la UE în 2022, după ce Rusia a declanșat războiul din Ucraina. Termenul pe care și l-au propus reprezentanții actualei conduceri a țării pentru încheierea negocierilor de aderare este 2028.