Premierul României, Luca Niculescu, a fost întâmpinat cu onoruri militare de Vasile Tofan la sediul Guvernului. Împreună cu membrii delegațiilor,oficialii urmează să discute în cadrul unei întrevederi tête-à-tête. Ulterior, cei doi premieri vor susține o conferință comună de presă.

Premierul României a ajuns la Chișinău

Premierul României a ajuns azi dimineață la Chișinău, în prima sa vizită oficială în Republica Moldova de la învestirea Guvernului de la București. Vizita premierului român a început cu o întrevedere cu mitropolitul Basarabiei. Presa acreditată nu a avut acces la aceste discuții. Mai apoi, Luca Niculescu s-a întâlnit cu reprezentanții mediului de afaceri românesc din Republica Moldova, dar și cu personalul Ambasadei României.

Agenda mai include o vizită la Stația Electrică Chișinău și la linia electrică Vulcănești–Chișinău. Spre seară, premierul român se va întâlni cu președintele Maia Sandu și cu președintele Parlamentului, Igor Grosu. În contextul vizitei oficiale, autoritățile au anunțat restricții temporare de acces în anumite zone din capitală, până la ora 22:00.

Acestea vizează centrul Chișinăului și arterele care fac legătura cu Aeroportul Internațional. De asemenea, în perimetrul deplasării coloanelor oficiale vor fi interzise temporar întrunirile și manifestațiile în masă, precum și anumite lucrări. Guvernul condus de Luca-Alexandru Niculescu a fost învestit pe 20 octombrie, după aproximativ cinci luni și jumătate de guvernare interimară. Printre prioritățile anunțate de noul premier se numără continuarea sprijinului acordat Republicii Moldova în procesul de integrare europeană.

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