Premierul României, Luca Niculescu, vine marți, 27 octombrie, la Chișinău, în prima sa vizită în Republica Moldova de la preluarea funcției. Oficialul român va avea întrevederi cu premierul Vasile Tofan, președinta Maia Sandu și șeful Parlamentului, Igor Grosu.

Vizita va începe cu întâlniri la Consulatul General și la Ambasada României din Chișinău, după care premierul român se va întâlni cu reprezentanți ai companiilor românești care investesc în Republica Moldova.

La ora 14:25, Luca Niculescu va fi întâmpinat de Vasile Tofan la sediul Guvernului, unde cei doi oficiali vor discuta atât în cadrul unei întrevederi tête-à-tête, cât și împreună cu membrii delegațiilor. Ulterior, cei doi premieri vor susține o conferință comună de presă.

Un alt punct important al vizitei este deplasarea la Stația Electrică Chișinău, în zona suburbiei Brăila, unde cei doi oficiali vor vizita Linia Vulcănești–Chișinău. Proiectul face parte din infrastructura energetică menită să consolideze securitatea energetică a Republicii Moldova.

Programul mai include întrevederi cu președintele Maia Sandu, la ora 17:00, și cu președintele Parlamentului, Igor Grosu, la ora 18:00.

Vizita se va încheia după discuțiile de la Parlament, unde premierul român va semna în Cartea de Onoare.

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Restricții de circulație în Chișinău pe 27 octombrie

Astăzi, accesul în anumite locuri publice din Chișinău va fi limitat între orele 07:00 și 22:00, în contextul vizitei oficiale a premierului României, Luca-Alexandru Niculescu, în Republica Moldova.

Potrivit Primăriei Chișinău, restricțiile vor viza centrul orașului și arterele care fac legătura cu Aeroportul Internațional Chișinău, pe unde se vor deplasa coloanele oficiale.

În intervalul menționat vor fi limitate inclusiv întrunirile și manifestațiile în masă, precum și lucrările de reparație a drumurilor și rețelelor electrice, termice, de apeduct și canalizare. Totodată, nu vor putea fi desfășurate lucrări de curățare sau tăiere a arborilor în perimetrul străzilor vizate.

Excepție vor face manifestările social-culturale pentru care au fost depuse declarații prealabile și care au fost autorizate pentru perioada respectivă.

Poliția vor asigura ordinea publică și vor informa persoanele fizice și juridice vizate despre restricțiile impuse.

Luca Niculescu a obținut votul de încredere al Parlamentului

La 20 octombrie, Luca Niculescu a obținut votul de încredere al Parlamentului României pentru formarea noului Guvern. Acesta a acumulat 280 de voturi „pentru”, depășind pragul minim de 233 de voturi necesare pentru învestire.

Totodată, 58 de parlamentari au votat „împotrivă”.

Astfel, România are din nou un Guvern cu drepturi depline.

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