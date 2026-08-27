Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, în mesajul său de Ziua Independenței, a vorbit despre parcursul Republicii Moldova în cei 35 de ani de la proclamarea independenței și despre provocările care urmează. Acesta a subliniat importanța unei economii mai puternice, a independenței energetice și a protejării democrației, pledând pentru continuarea parcursului european al țării.

„Independența înseamnă să putem gândi liber, să vorbim liber și să fim stăpânii propriei noastre sorți. Înseamnă recunoștință pentru toți cei care au pus umărul la consolidarea statului nostru", a declarat Tofan.

Acesta a remarcat progresele înregistrate de Republica Moldova, dar și provocările care urmează, subliniind necesitatea continuării reformelor și a consolidării statului.

„Drumul a fost plin de provocări, dar fiecare pas făcut în acești 35 de ani arată cât de mult a avansat țara noastră. Astăzi avem datoria să continuăm pe acest drum, construind o economie mai puternică și mai rezilientă, consolidând independența energetică, protejând democrația și apropiind Republica Moldova de Uniunea Europeană.”

În mesajul său, Tofan a vorbit și despre importanța unității dintre cetățeni, indiferent de diferențele de opinie, profesie sau limbă.

„Independența ne unește. Dincolo de orice diferențe de opinie, profesie sau limbă, ne unește dorința de a trăi în pace, într-o țară prosperă și respectată", scrie premierul în mesajul său.

La final, acesta i-a îndemnat pe cetățeni să fie mândri de parcursul Republicii Moldova și să contribuie împreună la construirea unui viitor european.

„Să fim mândri de parcursul nostru, să rămânem uniți și să construim împreună o Moldovă liberă și europeană. La mulți ani, Republica Moldova!”

35 de ani de independență

Republica Moldova sărbătorește astăzi 35 de ani de la proclamarea independenței. Acum trei decenii și jumătate, în sala Președinției, a fost luată o decizie care avea să schimbe cursul istoriei țării. La 27 august 1991, deputații primului Parlament au votat și au adoptat Declarația de Independență, afirmând prin vot dreptul Republicii Moldova de a-și decide singură destinul. Adoptarea Declarației a marcat desprinderea țării de Uniunea Sovietică și începutul unei noi etape în dezvoltarea Republicii Moldova ca stat suveran și independent. Cu această ocazie, în întreaga țară sunt organizate evenimente festive, ceremonii oficiale și manifestări culturale.

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